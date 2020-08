Warren Ellis se retire du projet Castlevania après de fortes accusations

Nous trouvons de mauvaises nouvelles pour CastlevaniaCe projet devra se poursuivre sans écrivain, producteur et créateur de la série Warren Ellis.

“/>

Ce 31 juillet, le magazine Hollywood Reporter, Graeme McMillan, Sharareh Drury et Aaron Couch ont pris la parole dans leur colonne Vision thermique à propos de l’industrie de la bande dessinée Et de grandes entreprises comme Marvel, DC et Dark Horse ont été contraintes de freiner divers comportements d’exploitation et d’abus, en plus de couper les liens avec des créateurs renommés, car elles ont été confrontées à des accusations de toutes sortes.

À partir de ces enquêtes, THR a commencé à discuter de la Ellis faisait face à des allégations de harcèlement sexuel et d’abus de la part de plusieurs femmes, rapportant qu’Ellis avait un projet Batman chez DC Comics et qu’il avait été annulé avant le projet Castlevania; “Des sources disent que bien qu’Ellis ait terminé le travail sur la prochaine saison de Castlevania, il ne reviendra pas pour d’éventuelles saisons futures. “

L’auteur de cet ouvrage abandonnera la production de Castlevania après avoir terminé le script pour sa quatrième saison, bien que Il n’y a toujours pas d’informations sur le fait que son retrait était volontaire ou forcé.

Cet anime produit par Netflix et inspiré des jeux développés par Konami, a trois saisons au sein de la plateforme de diffusion et que sa quatrième tranche devrait arriver à la fin de 2021 et 2022 malgré tout le scandale qui a été généré.

