Warner Bros. voulait que le réalisateur de Wonder Woman 1984 coupe l’une de ses deux scènes d’ouverture

Warner Bros. n’était pas à l’origine dans l’idée de deux scènes d’ouverture dans Wonder Woman 1984. La réalisatrice Patty Jenkins a déclaré que le studio voulait qu’elle retire l’une des scènes, mais elle a refusé. Travailler sur la suite de Wonder Woman n’a pas été facile pour Jenkins, qui a failli ne pas adhérer au projet en raison de désaccords financiers avec Warner Bros. En fin de compte, la réalisatrice a pu obtenir ce qu’elle voulait et la production a démarré.

Bien qu’elle ait pu satisfaire ses besoins financiers, Patty Jenkins s’est toujours heurtée à la résistance de Warner Bros. lors de la fabrication. Wonder Woman 1984. Le film, qui est maintenant dans les salles et en streaming sur HBO Max, contient deux scènes d’ouverture. L’un d’eux est de retour en Amazonie, et l’autre est la scène d’action du centre commercial à indice d’octane élevé. Jenkins avait ceci à dire à propos du fait qu’on lui a demandé de choisir l’un ou l’autre.

« Ce n’était pas toujours écrit. C’était le succès du premier film, mais c’était aussi autre chose. Je ne l’aurais pas coincé là-dedans à cause du succès du film, parce qu’il a en fait rendu le film trop long. Nous avons deux ouvertures dans notre film et nous en parlions avec le studio tout le temps et ils disaient: « Vous devez couper le centre commercial et les années 80, ou vous devez couper l’Amazone. » J’étais comme, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas couper non plus. «

En fin de compte, Patty Jenkins a pu réussir et garder les deux scènes d’ouverture dans Wonder Woman 1984. Pour la réalisatrice, elle avait besoin de garder la scène Amazon car elle aide les gens qui ne sont pas constamment à jour dans le monde de DC Comics. « La raison pour laquelle j’ai fini par réaliser que vous avez besoin d’Amazon est parce que … vous faites ce truc là où vous êtes, attendez, vous devez vous souvenir de toutes les personnes qui n’ont pas vu le premier Wonder Woman qui regardent ça dans un avion « , dit Jenkins. » Et tout à coup, c’est comme, oh, c’est super difficile de comprendre qui est Diana et ce qui se passe sans toucher la base là-bas. «

Wonder Woman 1984 apporte beaucoup sur son orbite, bien que Diana Prince soit presque toujours le point focal. Le personnage finit par en apprendre beaucoup sur lui-même au cours du processus de scénario, ce que les téléspectateurs peuvent clairement voir. Patty Jenkins dit: « J’adore le fait que vous entendiez tout le fait que ‘être un grand héros prend toute votre vie’, vous savez? Il y avait donc cette sagesse là-bas qu’ils essayaient de lui dire ce qui ne veut pas être le plus fort ou le plus rapide , il s’agit de ces observations complexes que vous devez faire au cours de la vie pour devenir un véritable héros. » Pour le prince de Gal Gadot, il faut un certain temps pour que cette leçon soit assimilée. «J’adore qu’elle ne comprenne pas cela avant ce dernier discours», dit Jenkins.

Wonder Woman 1984 a été un succès au box-office ce week-end, rapportant 16,7 millions de dollars au pays, pour un total de 85 millions de dollars dans le monde. Warner Bros. n’a pas publié les chiffres exacts de streaming HBO Max, mais ils affirment que la suite a dépassé tous les objectifs qu’ils auraient pu avoir dans le système de publication hybride. Le week-end s’est terminé avec l’annonce officielle du studio Wonder Woman 3, avec Patty Jenkins et Gal Gadot de retour à bord. L’entretien avec Jenkins a été initialement mené par JoBlo.

