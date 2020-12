Warner Bros publiera tous les films 2021 sur HBO Max et dans les cinémas simultanément

Warner Bros. a annoncé qu’ils sortiraient tous leurs films 2021 dans les salles et HBO Max simultanément. Cela comprend les grands mâts comme La brigade suicide et Dune. Le studio a précédemment pris la décision de libérer Wonder Woman 1984 dans les théâtres et HBO Max le jour de Noël, pour lequel ils ont été applaudis. Il semble que les commentaires positifs qu’ils ont reçus ont suffisamment fonctionné pour qu’ils se lancent dans leurs projets 2021.

Tous les films Warner Bros.2021 ouvriront dans les salles et feront leurs débuts sur HBO Max en même temps. Cependant, il y a un hic. Les films ne seront diffusés que pendant un mois sur la plate-forme de streaming avant d’être retirés. À partir de là, les films ne seront lus que sur grand écran. Cette liste comprend les principaux tentpoles comme Godzilla contre Kong, La brigade suicide Timothée Chalamet Dune et Keanu Reeves ‘ Matrice 4, avec une tonne d’autres films très attendus. On pense que ce programme durera un an.

Le PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, a révélé pourquoi ils avaient choisi d’essayer un nouveau modèle commercial dans un communiqué. Les studios ont essayé de trouver un moyen de satisfaire les téléspectateurs et les chaînes de cinéma en même temps, même si cela s’est avéré difficile. Cela étant dit, Warner Bros.est en tête du peloton en termes d’innovation provoquée par la nécessité. Kilar avait ceci à dire.

«Après avoir examiné toutes les options disponibles et l’état projeté de la diffusion des films tout au long de 2021, nous sommes arrivés à la conclusion que c’était le meilleur moyen pour l’activité cinématographique de WarnerMedia de naviguer dans les 12 prochains mois. Plus important encore, nous prévoyons de proposer aux consommateurs 17 films remarquables. tout au long de l’année, ce qui leur donne le choix et le pouvoir de décider comment ils veulent profiter de ces films. Notre contenu est extrêmement précieux, à moins qu’il ne soit posé sur une étagère que personne ne voit. Nous pensons que cette approche sert nos fans, soutient les exploitants et cinéastes, et améliore l’expérience HBO Max, créant de la valeur pour tous. «

Jason Kilar a ajouté: « Nous voyons une opportunité de faire quelque chose de résolument axé sur les fans, qui consiste à offrir le choix. » Kilar a poursuivi en déclarant que Warner Bros sortira un nouveau film environ toutes les trois semaines. « Que ce choix soit de profiter d’un nouveau film génial au cinéma, d’ouvrir HBO Max ou de faire les deux. » Ann Sarnoff, présidente et PDG de WarnerMedia Studios and Networks Group, a déclaré que « des temps sans précédent » ont conduit à des « solutions créatives ». Vous pouvez lire le reste de ce que Sarnoff avait à dire ci-dessous.

« Personne ne veut plus que nous que les films reviennent sur grand écran. Nous savons que le nouveau contenu est la pierre angulaire de l’exposition théâtrale, mais nous devons équilibrer cela avec le fait que la plupart des cinémas aux États-Unis fonctionneront probablement à capacité réduite tout au long de 2021. Avec ce plan unique d’un an, nous pouvons soutenir nos partenaires dans l’exposition avec un pipeline régulier de films de classe mondiale, tout en donnant également la chance aux cinéphiles qui n’ont peut-être pas accès aux salles ou qui ne sont pas tout à fait prêts à retourner au cinéma. pour voir nos incroyables films 2021. Nous y voyons une solution gagnant-gagnant pour les cinéphiles et les exploitants, et nous sommes extrêmement reconnaissants à nos partenaires de réalisation de travailler avec nous sur cette réponse innovante à ces circonstances. «

Warner Bros. publie également Les petites choses, Judas et le Messie noir, Tom et Jerry, Combat mortel, Ceux qui me souhaitent mort, La conjuration: le diable m’a fait le faire, Dans les hauteurs, Space Jam: un nouvel héritage, Réminiscence, Malin, Les nombreux saints de Newark, Roi Richard, et Cry Macho. Tous les regards seront tournés vers Warner Bros.au cours des prochains mois pour voir comment tout cela fonctionnera. De plus, il sera également intéressant de voir si tous ces films conservent leurs dates de sortie 2021. The Wrap a été l’un des premiers points de vente à annoncer le plan de sortie 2021 de Warner Bros.

