Warner Bros envisage 3 autres films Tentpole pour ses débuts en streaming HBO Max

Avec Disney publiant plusieurs films de haut niveau directement en streaming, sautant complètement les théâtres, il semble que Warner Bros envisage de suivre le mouvement. Au milieu de la situation mondiale actuelle et des fermetures de salles de cinéma, Warner Bros discuterait de déplacer plusieurs films vers une version de HBO Max, y compris Judas et le Messie noir avec Daniel Kaluuya & Lakeith Stanfield, Denzel Washington et Rami Malek’s Les petites choses, et l’action en direct Tom et Jerry.

Tout comme le changement de version de la suite de la bande dessinée de Warner Bros Wonder Woman 1984, qui sortira désormais en salles le 25 décembre 2020 et en numérique sur HBO Max simultanément, Tom et Jerry, Les petites choses, et Judas et le Messie noir serait également diffusé à la fois en streaming et dans certains cinémas à la même date, selon les rapports.

Le studio a également envisagé de faire de même avec le prochain Combat mortel redémarrer, mais a finalement décidé que l’adaptation très attendue du jeu vidéo resterait avec une sortie en salles.

Les circonstances actuelles ne montrant aucun signe de ralentissement, les studios de cinéma doivent trouver de nouvelles façons de se frayer un chemin à travers une époque aussi sans précédent. Décision de Warner Bros.de déménager Wonder Woman 1984 Le streaming a donc surtout été accueilli avec positivité et compréhension par les théâtres, mais ils sont loin d’être le seul studio à envisager de donner la priorité au streaming. Jusqu’à présent, Disney a déplacé plusieurs grands sortis des théâtres vers Disney +, y compris Mulan, Pixar Âme et l’adaptation de Kenneth Branagh de Artemis Fowl. Si la tendance se poursuit, la compréhension du public et des théâtres peut diminuer avec le temps.

En ce qui concerne les films Warner Bros.en question envisagés pour un début en streaming sur HBO Max, Tom et Jerry réintroduit l’une des rivalités les plus aimées de l’histoire, maintenant ravivée grâce à l’arrivée de Jerry dans le plus bel hôtel de New York à la veille du «mariage du siècle». L’arrivée de Jerry oblige le planificateur désespéré de l’événement à embaucher Tom pour se débarrasser de lui, et la bataille du chat et de la souris qui s’ensuit menace de détruire sa carrière, le mariage et peut-être l’hôtel lui-même. Mais bientôt, un problème encore plus grand se pose: un membre du personnel diaboliquement ambitieux conspirant contre tous les trois. Avec un mélange d’animation et d’action en direct, la nouvelle aventure sur grand écran de Tom et Jerry offre un nouveau terrain pour les personnages emblématiques et les oblige à faire l’impensable … travailler ensemble pour sauver la situation.

Réalisé par Quatre fantastiques Tim Story et basé sur des personnages emblématiques créés par William Hanna et Joseph Barbera, le film met en vedette une foule d’acteurs comiques talentueux tels que Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost et Ken Jeong. Tom et Jerry devrait actuellement sortir le 5 mars 2021.

Les petites choses quant à lui, il suit l’acteur oscarisé et icône hollywoodienne Denzel Washington dans le rôle de Deke Craven, un shérif adjoint épuisé et soucieux du détail qui fait équipe avec un détective de Los Angeles pour enrôler un tueur en série rusé. Réalisé par Sauver Mr. Banks et Les bandits de la route John Lee Hancock, les stars de cinéma Rami Malek, Sofia Vassilieva, Terry Kinney et Michael Hyatt aux côtés de Washington avec des personnages comme Jared Leto, Natalie Morales, Joris Jarsky, Isabel Arraiza, John Harlan Kim et Tom Hughes dans des rôles non divulgués.

Les petites choses La sortie est actuellement prévue pour le 29 janvier 2021.

Finalement, Judas et le Messie noir est un drame biographique à venir qui suit Fred Hampton et le Black Panther Party dans les années 1960. Le petit criminel William O’Neal se voit proposer un accord de plaidoyer par le FBI, pour infiltrer la section de l’Illinois du Black Panther Party afin de faire tomber le président Fred Hampton. Avec Daniel Kaluuya et Lakeith Stanfield, le film ressemble déjà à un prétendant à un prix grâce en grande partie à ce qui semble être deux performances impitoyablement intenses en son centre. Judas et le Messie noir est réalisé par Shaka King et sa sortie est actuellement prévue pour 2021. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets: Tom et Jerry, Les petites choses, Judas et le Messie noir