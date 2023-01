Warner Bros. Discovery ne continuera plus à supprimer du contenu de HBO Max

Le directeur financier de Découverte de Warner Bros., Gunnar Wiedenfelsa révélé que la société ne continuerait plus à supprimer du contenu de son service de streaming HBO Max, qui a annulé des films comme « Batgirl » et d’autres séries populaires comme « Westworld ».

Wiedenfields a déclaré que la société se concentrerait à nouveau sur la construction du catalogue de la plate-forme de streaming en 2023. Les annulations de 2022 ont aidé Warner Bros. Discovery à économiser 3,5 milliards de dollars, mais de nombreux fans se sont plaints que le contenu de HBO Max avait été définitivement supprimé.

Cela pourrait aussi vous intéresser: HBO Max supprime un grand nombre de courts métrages d’animation Looney Tunes

Continuant d’expliquer pourquoi il y avait tant d’annulations de contenu, Wiedenfels a déclaré que ces mouvements de restructuration avaient été dispersés parce que la société avait adopté des approches différentes avec chacune de ses propriétés.

« Nous avons pris un peu de temps pour nous assurer que nous avions bien fait les choses. Pour certains titres, nous avons trouvé de nouvelles maisons dans d’autres endroits. C’est pourquoi cela a pris six ou sept mois. Mais je pense que nous avons trouvé d’excellentes solutions et, plus important encore, nous en avons terminé avec ce chapitre. »

De même, il a expliqué que bien que la restructuration de Warner Bros. Discovery ait attiré beaucoup d’attention de la part des consommateurs, les autres sociétés feront de même à l’avenir, expliquant « Nous venons d’une époque irrationnelle de dépenses excessives avec une concentration très limitée sur le retour sur investissement. D’autres vont devoir faire quelques ajustements que, franchement, nous avons déjà laissés derrière. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Warner Bros ne vendra pas de nouvelles séries à Netflix après le renouvellement de The Sandman

Enfin, il en a profité pour commenter que Warner Bros. se concentrera désormais sur la fourniture de produits de qualité pour ses consommateurs, étant actuellement le plus grand obstacle de HBO Max, assurant un retour à son statut de l’une des plateformes de streaming les plus consommées par les utilisateurs. .

C’était en 2022 lorsqu’il a été annoncé que Warner Bros. s’unirait à la société Discovery pour fusionner en une nouvelle société. Depuis lors, toutes sortes de changements ont été apportés au service HBO Max, avec la sortie de plusieurs de ses contenus, ainsi que des annulations de productions qui devaient être diffusées en première sur la plateforme de streaming.

Warner Bros. Discovery vend actuellement une partie de son contenu supprimé pour le rendre disponible sur d’autres plateformes de streaming.