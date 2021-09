Warner Bros. Animation dévoile la bande-annonce d’Injustice

Plusieurs mois se sont écoulés depuis l’annonce du film d’animation, mais on peut enfin voir le premier trailer d’Injustice.

L’un des films d’animation les plus attendus des fans de Batman et Superman approche à grands pas. Le nouvellement lancé Bande annonce de l’injustice, nous permet de voir un petit aperçu de ce qui nous attend, et si vous avez joué au travail de NetherRealm Studios, vous savez que ce n’est pas une mince affaire.

Les gars de Warner Bros. Animation ont déjà préparé leur nouvelle incursion dans l’univers DC. A cette occasion, ils vont oser Injustice: Gods Among Us, une histoire alternative qui a généré des bandes dessinées et un jeu vidéo de combat brutal, dont la meilleure vertu est sans aucun doute sa grande intrigue.

La pire blague du Joker

Dans ce document, on nous a raconté comme un énorme Et si…?, Le plan brutal que le Joker a exécuté avec lequel il a réussi à tromper l’Homme d’acier lui-même pour qu’il tue Lois Lane, alors qu’elle était également enceinte.

Bien entendu, les conséquences d’un acte aussi odieux sont inévitables. Superman pense qu’il est normal que les criminels se fassent les champions à l’aise, alors il décide de prendre le contrôle de la Terre pour le bien de l’humanité. Batman n’est pas d’accord avec cela, alors avec d’autres héros qui pensent comme lui, il crée une résistance pour arrêter le dernier fils de Krypton.

Enfin, un arc narratif aussi intéressant sera présenté à nos écrans à travers un film d’animation. Il aura également une cote R, nous pouvons donc nous attendre à beaucoup de fidélité à la bande dessinée.

Le film mettra en vedette les voix de Justin Hartley en tant que Superman, Anson Mount en tant que Batman, Laura Bailey en tant que Lois Lane et Rama Kushna, ou Janet Varney en tant que Wonder Woman, entre autres.

Injustice sera disponible en numérique et sur Blu-ray à partir du 19 octobre, et n’aura pas de première simultanée sur HBO Max.

Allons-y !