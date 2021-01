Warner Bros. a un plan pour payer les cinéastes pour l’accord de streaming HBO Max

À la fin de l’année dernière, WarnerMedia a annoncé que, étant donné que la majorité des théâtres restent fermés dans le monde entier, ils publieront tous leurs films à venir sur HBO Max en même temps que dans les salles. Cela a conduit à une réaction intense de la part des réalisateurs et des producteurs qui fournissent à Warner leur contenu. Désormais, un rapport de Bloomberg indique que Warner versera à l’avance de lourdes sommes d’argent à ses partenaires créatifs au lieu de bénéfices au box-office pour permettre à leurs films de jouer sur HBO Max.

« Warner Bros. a élaboré un nouveau plan pour rémunérer les cinéastes pendant la [global health emergency]: traitez chaque film comme un succès au box-office. Après avoir choqué Hollywood avec sa décision de sortir tous ses nouveaux films cette année sur HBO Max, le studio a ajusté les conditions de ses accords avec ses partenaires pour garantir le paiement indépendamment des ventes au box-office et augmenter les chances de bonus basés sur les performances. Warner Bros paiera également un groupe plus important d’argent de la distribution et de l’équipe en fonction des frais qu’il perçoit auprès de HBO Max, selon des personnes connaissant les projets du studio. La société est sur le point de résoudre les différends avec de nombreuses parties, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les discussions sont privées. «

Inutile de dire que cette nouvelle stratégie de streaming va être extrêmement coûteuse. La sortie de nouveaux films sur HBO Max pour une visualisation gratuite en même temps que les films tournent dans les salles de cinéma signifie que Warner a volontairement vidé ses propres actions au box-office. Ainsi, non seulement la société ne réalisera aucun bénéfice sur les films, mais elle distribuera toujours de l’argent à ses partenaires créatifs en fonction de ce que le paiement aurait été si les films avaient été des succès géants au box-office. Le rapport Bloomberg a clarifié davantage la façon dont les paiements supplémentaires seront calculés.

« Lorsque les films sortiront cette année, toute personne ayant droit à un bonus recevra un à la moitié des revenus du box-office qui seraient normalement nécessaires pour déclencher un paiement. Et si davantage de cinémas ferment, le seuil baissera davantage – une stipulation appelée « Multiplicateur Covid-19. » Ceux qui participeraient normalement aux bénéfices des recettes au guichet continueront de le faire, ainsi que de bénéficier des ventes à la demande et en ligne. HBO Max paiera à Warner Bros. des frais pour ses 31- jour, et l’argent qui en découle sera partagé non seulement avec les participants aux bénéfices, mais aussi avec les acteurs et l’équipe. »

Au cours de toute autre année, une telle stratégie aurait été considérée comme un suicide commercial. Mais avec l’état actuel en lambeaux des théâtres, qui ne semble pas prêt à s’améliorer de sitôt, les sorties en ligne semblent être la seule voie à suivre. Warner perdra beaucoup d’argent, mais il fera des gains énormes en termes de nouveaux abonnés à HBO Max. Et comme l’a démontré la domination de Netflix et d’Amazon Prime en 2020, le nombre d’abonnés est le nouvel étalon-or permettant de juger de la rentabilité dans le paysage des médias de divertissement, et non des chiffres du box-office. Cette nouvelle vient de Bloomberg.

Sujets: Salles de cinéma, Billetterie, Streaming