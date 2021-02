Warner Bros a mis des masques sur Flash, Joker, IT, Harry Potter et Wonder Woman

Warner Bros a montré son engagement envers la société à travers une campagne de sensibilisation pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Sous la devise « Mask Up America » Il a encouragé l’utilisation de masques faciaux pour prévenir les infections à Covid-19 et pour cela, il a utilisé certains de ses personnages les plus célèbres: Ajout de jugulaires aux scènes de Flash, Joker, IT, Harry Potter et Wonder Woman. Regardez comment ils se sont avérés!

« Développé en association avec Warner Media et CDC, l’annonce d’intérêt public encourage les Américains à continuer à se cacher pour aider à arrêter la propagation du coronavirus. #MaskUpAmerica est une campagne nationale visant à promouvoir l’utilisation du masque dans tout le pays « , est la déclaration officielle de l’entreprise avec la vidéo.

Vidéo Warner Bros pour sensibiliser au port de masques faciaux

En plus des films déjà mentionnés, l’article comprend: Casablanca, le Seigneur des Anneaux, Mad Max: Fury Road, Justice League, Birds of Prey, Matrix, Creed et Austin Powers. Des masques faciaux ont été ajoutés numériquement aux protagonistes les plus importants. S’ils les utilisent, Pourquoi pas toi?







Dans les dernières heures, le Centre américain de contrôle des maladies a réaffirmé l’importance de porter une jugulaire et même recommandé d’en porter deux en même temps avant l’apparition de nouvelles souches à travers le monde. Actuellement 14 États et le district de Columbia ordonné l’utilisation de masques, tout en gouvernant l’obligation dans les édifices publics fédéraux et en stations de transport Domestique et international.

L’utilisation de cette mesure préventive divest allé aux Américains en 2020. Bien que la transmission du virus peut être réduit jusqu’à 96,5% s’il est porté correctement, Démocrates et républicains ont vivement débattu de ses avantages l’année dernière. Un sondage June Pew a montré que lLes démocrates étaient presque deux fois plus enclins que les républicains (63% à 29%) sur la possibilité d’envisager l’utilisation de masques en tout temps.