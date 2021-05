Warner Bros.a été «  anti-Snyder  », ne voulait pas voir la coupe Snyder avant 2019

Même si la campagne pour sortir le « Snyder Cut » de Justice League a démarré il y a trois ans, la position officielle de Warner Bros. pendant longtemps était que la coupe n’avait jamais existé en premier lieu. Dans le même temps sur les réseaux sociaux, Zack Snyder a continué à taquiner les fans avec des extraits de ce qu’il avait prévu pour sa version de Ligue de justice. Dans une interview avec Vanity Fair, Snyder a révélé que les gens de Warner n’avaient accepté de regarder le Snyder Cut que l’année dernière comme préalable à la planification de la sortie de Justice League de Zack Snyder sur HBO Max.

«J’ai dit: ‘Eh bien, est-ce que je peux au moins entrer et vous dire ce que je pense que la meilleure version de ceci serait?’ Et donc je suis entré et je leur ai juste dit de terminer le film correctement et Justice League de Zack Snyder et comment nous pourrions le commercialiser et ce que cela signifierait pour les fans et tout ça. Et puis ils sont venus chez moi et l’ont regardé – personne n’avait jamais vu cette version du film. Ils disaient: ‘D’accord, nous sommes enclins à le faire.’ «

Les commentaires de Snyder confirment ce que les fans soupçonnaient depuis le début, que la décision de Warner de publier le Snyder Cut maintenant n’est pas parce qu’ils sont intéressés à donner une voix à la vision personnelle du cinéaste comme ils l’ont prétendu, mais simplement parce qu’ils espéraient. Justice League de Zack Snyder attraperait quelques globes oculaires pour HBO Max.

La question est maintenant de savoir si Warner continuera à jouer au ballon et permettra Zack Snyder pour finir ce qu’il avait commencé dans le DCEU en faisant les deux prochaines parties de son Ligue de justice trilogie, comme cela avait été le plan depuis le début? Dans une interview séparée, Snyder a décrit la position actuelle de Warner comme étant encore assez « anti-Snyder », mais a exprimé son amour continu pour la franchise.

« Warner Bros. a été agressivement anti-Snyder si vous voulez. Que puis-je dire? De toute évidence, ils ne sont pas intéressés par ma prise. Mais je dirais aussi qu’ils n’étaient certainement pas intéressés par – je l’aurais dit à l’origine – dans mon point de vue sur Justice League. Ils ont certainement pris des décisions à ce sujet. J’adore les personnages, et j’aime les mondes, et je pense que c’est un endroit incroyable pour faire un film. C’est une propriété intellectuelle glorieuse. Donc, il y a ça. Je ne sais pas que pourrait-on faire au fur et à mesure que vous avancez à part je pense que le mouvement des fans est si fort, et la communauté des fans, [their] l’intention est si pure, et j’en ai vraiment un immense respect. J’espère que des têtes plus fraîches l’emporteront avec [the studio] et ils verraient qu’il y a ce fandom massif qui en veut plus. Mais qui sait ce qu’ils vont faire? «