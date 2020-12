Warner Bros a annoncé qu’il ferait 6 films DC Comic par an

Le cinéma change et c’est remarquable. En raison de la pandémie de coronavirus, nous avons pu voir comment différents producteurs de films ont été forcés de s’adapter à la nouvelle situation mondiale, mais les changements qu’ils ont apportés sont là pour rester.

Warner Bros C’est l’une des entreprises qui changera dans les années à venir et plus rien ne sera plus jamais pareil. Ce mardi 29 décembre, il a annoncé son nouveau projet de films appartenant à la Univers DC Comics et a surpris tous ses fans.

Après la première révolutionnaire de Wonder Woman 1984 sur HBO Max, le service de streaming de Warner Media, les fans peuvent désormais s’attendre à voir beaucoup plus de contenu DC Comics original sur cette plate-forme.







Dans une interview accordée au New York Times, Walter Hamada, directeur de DC Films, a annoncé son intention de faire 6 films de DC Comics Cinematic Universe par an. Cependant, tous ne passeront pas sur grand écran: 4 sortiront en salles et 2 sur HBO Max, comme cela chaque année à partir de 2021.







Concernant le contenu spécifique de ces films, il a avoué qu’ils préparaient un nouveau contenu original, jamais vu auparavant: « Pour chaque film que nous regardons maintenant, nous pensons, quelle serait la retombée potentielle qu’il pourrait avoir? »

Toute l’idée de Warner et DC Comics s’aligne pour rivaliser avec leur principal rival dans l’industrie. Maintenant la bataille entre merveille et DC passe également du grand écran aux services de streaming, créant une «nouvelle rivalité» entre Disney + et HBO Max.

De même, Hamada a avoué que les films avec le budget le plus élevé seront ceux qui atteindront le grand écran, ce qui ne signifie pas que les productions de HBO Max auront un faible investissement.