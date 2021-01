WandaVision Star promet que le réglage de la sitcom ne sera pas si bizarre une fois que tout sera révélé

Personne n’aurait pu s’attendre à ce que la première série longue de MCU, WandaVision, serait une réinvention de Wanda Maximoff alias Scarlet Witch and Vision en tant que ménagères de banlieue modelées sur des sitcoms à l’ancienne, avec des pistes de rire et des voisins farfelus. Pourtant, les indices ont été présents depuis le début que l’état actuel du spectacle n’est qu’une simple illusion, avec quelque chose de beaucoup plus sombre se produisant sous la surface. Dans une nouvelle interview, l’actrice principale Elizabeth Olsen a promis que les téléspectateurs apprendraient bientôt pourquoi l’émission a choisi de commencer par le principe de la «sitcom».

« [Wanda and Vision] essaient juste de s’intégrer. Ils essaient de ne pas se faire découvrir par leurs voisins qu’ils sont des êtres super puissants. La raison pour laquelle c’est une sitcom se montre plus tard dans l’émission. Quand Kevin [Feige] m’a dit, ce n’était pas si bizarre. C’était une excellente façon de commencer notre histoire. «

Le contenu de super-héros a peut-être le format le plus rigide de tous les genres. Vous avez un héros avec des super pouvoirs qui veut utiliser ces pouvoirs pour faire le bien, et vous avez un méchant avec des pouvoirs qui veut les utiliser pour faire le mal. Les deux s’affrontent dans une bataille épique pour les âges et le héros sort finalement vainqueur. Selon Olsen, ce n’est pas ce qui se passe dans WandaVision.

« Quelqu’un m’a dit que lorsque vous regardiez l’un de ces films de héros, vous savez quand le méchant est sur le point de se montrer, et vous avez également une idée de qui est le méchant. Avec notre émission, vous ne savez pas ce qu’est le méchant, ou s’il y en a un. Wanda essaie de protéger tout ce qui se trouve dans sa bulle, de protéger ce qu’elle et Vision ont et cette expérience. Je pense que tout ce qu’elle fait est en réponse à garder les choses ensemble. «

Jusque là, WandaVision a été profondément préoccupé par les désirs privés de Scarlet Witch and Vision. La première est une orpheline qui a passé sa vie à fuir ceux qui souhaitent utiliser ses pouvoirs à leurs propres fins. Ce dernier est un androïde qui lutte pour comprendre le fonctionnement de l’humanité. Les deux se sont réunis pour créer l’une des romances les plus étranges de toute la fiction, et WandaVision explore cette romance à travers tous les trope de sitcom imaginables.

Mais à la fin de la journée, Wanda sera forcée d’accepter que la réalité bienheureuse qu’elle a créée pour elle-même et Vision n’est qu’une simple illusion. Quand cela arrive, Elizabeth Olsen a laissé entendre que les gants vont se détacher et que la vraie action va commencer.

« Nous sommes toujours à la hauteur de ce que fait Marvel. Nous racontons simplement l’histoire d’une manière complètement différente. C’est une histoire féminine très émouvante et c’est une histoire qu’ils n’ont encore racontée pour aucun de nos personnages. »

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme Agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. De nouveaux épisodes sont diffusés les vendredis sur Disney +. Elle a publié ces commentaires en premier.

