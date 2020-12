WandaVision se prépare-t-il à libérer un énorme Avengers: Endgame Cameo?

Est WandaVision va présenter un énorme Avengers: Fin de partie camée? Il a déjà été confirmé que la série tant attendue Disney + sera directement liée à Docteur Strange dans le multivers de la folie, mais il semble que ce soit encore plus direct qu’on ne le pensait à l’origine. Pour l’instant, on en sait peu sur la série, à part le fait qu’elle présente Scarlet Witch et Vision dans une réalité alternative bizarre encadrée par des sitcoms classiques de la vie réelle au fil des ans.

Docteur Strange répertorié dans le casting de WandaVision sur Chrome TV! #WandaVision#Merveille#MCUpic.twitter.com/6d5bHbqnJU – Jordan – porte juste un masque. ce n’est pas difficile. (@jordanwearamask) 29 décembre 2020

Un utilisateur de Twitter a trouvé un supplément WandaVision diffusion d’informations sur la liste de diffusion de Chrome TV pour la série. Selon la liste, l’acteur du docteur Stephen Strange, Benedict Cumberbatch, fera une apparition. Quant à savoir comment cela fonctionnera, cela n’est pas clair, mais il semble raisonnable de croire que le docteur Strange se présentera vers la fin de la première saison pour mettre en place Docteur Strange dans le multivers de la folie. Comme d’habitude, Marvel Studios fait un excellent travail pour garder tout secret, donc le casting de Cumberbatch n’a pas encore été annoncé.

Quant à savoir pourquoi le docteur Strange apparaît dans WandaVision, il y a eu des spéculations selon lesquelles il serait chargé de sortir Wanda Maximoff de sa réalité alternative. Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré à de nombreuses reprises que les émissions Disney + se connecteraient directement aux projets sur grand écran, donc voir Benedict Cumberbatch dans la série à venir ne serait pas trop un choc. Cependant, il est possible que les informations de casting soient tout simplement inexactes. Elizabeth Olsen a un rôle dans Docteur Strange dans le multivers de la folie, alors c’est peut-être de là que vient la confusion. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir.

Heureusement, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour voir WandaVision. La série Disney + devrait faire ses débuts le 15 janvier, où elle serait diffusée tous les vendredis pendant les 8 prochaines semaines. Ni Disney ni Marvel Studios n’ont confirmé que la première saison comprendra 8 épisodes, mais cela a du sens lorsque l’on regarde le modèle de sortie de The Mandalorian, qui a bien fonctionné pour Disney et Lucasfilm. Cela étant dit, Marvel Studios aime faire les choses selon ses propres conditions, nous devrons donc attendre la confirmation.

En plus de WandaVision, Disney + a aussi Le faucon et le soldat de l’hiver, de même que Loki sur l’horizon. On pense que les trois émissions feront leurs débuts en 2021, cette dernière apparaissant respectivement en mars et mai. Et qu’est-ce qui se passerait si…?, Mme Marvel, She-Hulk, Chevalier de la lune, Oeil de faucon, Invasion secrète, Coeur de pierre, Guerres d’armure, et Je suis Groot viendront tous à Disney + dans un proche avenir. Tout cela en plus des projets sur grand écran qui sortiront dans les prochaines années. Compte Twitter de Jordan a été le premier à trouver les informations de casting de Benedict Cumberbatch pour WandaVision.

Sujets: Vision et la sorcière écarlate