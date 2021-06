WandaVision Saison 2 ne se produit pas, Elizabeth Olsen confirme qu’il s’agissait d’une série limitée

Ceux qui gardent encore de l’espoir WandaVision la saison 2 devra peut-être mettre cela au lit. Elizabeth Olsen, qui a dirigé l’émission Marvel Cinematic Universe sous le nom de Wanda Maximoff, alias la sorcière écarlate, aux côtés de Paul Bettany’s Vision, a déclaré que l’émission était une série limitée. Il n’y a pas de plans pour une deuxième saison et, si de tels plans se produisaient, elle serait choquée.

Elizabeth Olsen est récemment apparu dans un épisode de la Acteurs sur Acteurs web-série. Elle et L’hôtesse de l’air la star Kaley Cuoco a discuté des émissions de l’autre. Ils avaient tous les deux beaucoup d’affection pour le travail de l’autre. En tant que tel, Cuoco a demandé si elle pensait qu’ils allaient faire WandaVision saison 2. Olsen a répondu catégoriquement par un « non » confiant. Elle a ensuite élaboré un peu en disant: « C’est définitivement une série limitée »,

« Je veux dire, je dis ça. Je ne sais pas. Je veux dire, avec Marvel, tu ne peux jamais dire non. Les gens meurent… Je ne sais pas. Je serais choqué. »

En effet, Marvel Studios est devenu une sorte d’endroit « ne jamais dire jamais ». Apparemment, rien n’est jamais exclu, tant que cela a du sens dans les limites de l’univers. Mais les deux chefs de Marvel Studios Kevin Feige et WandaVision Le réalisateur Matt Shakman a également indiqué qu’il n’y avait aucun plan en place pour une deuxième saison. Donc, à moins que quelque chose de dramatique ne change dans les coulisses, il semble hautement improbable que la série revienne. Mais cela ne veut pas dire que nous n’allons pas voir plus de Wanda d’Elizabeth Olsen. Pas de loin.

Docteur Strange dans le multivers de la folie, la suite tant attendue de 2016 Docteur étrange, a récemment terminé le tournage sous la direction de Sam Raimi. Mis à part le retour de Benedict Cumberbatch en tant que sorcier suprême, Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen devrait jouer un rôle majeur dans le film. Ce qui se passe avec son personnage au-delà des limites de la suite du MCU reste à voir, mais WandaVision l’a érigée en acteur plus important que jamais dans cet univers. Elle ne va apparemment nulle part. Paul Bettany, cependant, peut être une autre histoire car l’acteur a récemment confirmé qu’il n’avait actuellement pas de contrat avec Marvel. Bien qu’il soit très ouvert à revenir en tant que Vision sur toute la ligne, si l’occasion se présente.

La raison pour laquelle une deuxième saison semble possible est que WandaVision s’est avéré être un tel succès. L’émission bénéficie d’un taux d’approbation de 91% sur Rotten Tomatoes et, bien que Disney + n’ait pas révélé de chiffres de streaming spécifiques, l’émission a dominé la conversation en ligne pendant sa diffusion. Mais Marvel a un emploi du temps chargé, notamment en ce qui concerne les futures émissions MCU sur Disney +. Loki premières cette semaine, avec Oeil de faucon déjà dans la boîte. Mme Marvel, chevalier de la lune et Elle-Hulk sont également en tournage actuellement. Plus, Invasion secrète, Ironheart et Guerres d’armures sont à divers stades de développement. Sans oublier l’animation Et qu’est-ce qui se passerait si…? Docteur étrange dans le multivers de la folie devrait sortir en salles le 15 mars 2022. Cette nouvelle nous parvient via Variety.

Sujets : WandaVision, Disney Plus, Streaming