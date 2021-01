‘WandaVision’ révèle les noms officiels de ses premiers épisodes

Disney a enfin publié les noms des deux premiers épisodes de «WandaVision» après presque une semaine de sa création.

Pour marquer le début de la phase 4 du MCU avec «WandaVision», deux épisodes sont sortis en noir et blanc avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany en tant que protagonistes du nouveau spectacle merveille, qui ont maintenant été officiellement nommés, et peuvent être un indicateur du contexte de toute la série.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Paul Bettany répond aux critiques de ‘WandaVision’

Après presque une semaine de sortie en Disney +, les noms des deux premiers épisodes de la série ont été officialisés, le premier est intitulé «Enregistré avant d’avoir un public en direct», tandis que le second est intitulé «Ne touchez pas à ce chronomètre».

Suite à la sortie des titres, les fans de merveille Ils ont commencé à suggérer qu’ils pourraient faire allusion à l’arc général de la série, tandis que le premier est la phrase utilisée dans les sitcoms pour informer le public à la maison que le rire qu’ils entendent provient d’un public. Alors que le second est un rappel avant qu’un spectacle ne passe à une coupure commerciale.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Aurons-nous une deuxième saison de « WandaVision »?

Alors que les deux premiers épisodes de «WandaVision» sont fixés dans les années Années 50 et Années 60, l’épisode de cette semaine devrait avancer dans les années Années 70.