WandaVision remporte le premier Emmy Award de Marvel Studios

Ce n’est peut-être que le début d’un énorme transport, mais WandaVision a officiellement remporté son premier Emmy Award. Dans le cadre de la présentation Creative Arts Emmy de samedi, Mark Worthington a remporté l’Emmy pour la conception de production exceptionnelle pour un programme narratif (demi-heure), qu’il partage avec la décoratrice Kathy Orlando et la directrice artistique de Marvel, Sharon Davis. À la fin du week-end, il devrait y avoir un certain nombre d’autres prix remportés par la série, qui a été nominée pour un total de 23 prix dans toutes les catégories.

La victoire aux Emmys n’est pas seulement la première pour la série, mais aussi la première pour Marvel Studios après avoir étendu le MCU à la télévision sur Disney +. Spectacles Marvel Jessica Jones et Luc Cage tous deux ont remporté un Emmy chacun pendant leur séjour sous la bannière Netflix Marvel Television, mais ce que Marvel se produit est un tout nouveau jeu de balle et est clairement sur le point de commencer à lire les récompenses dès le départ.

Parler de WandaVision plus tôt cette année, Mark Worthington a déclaré que travailler sur la série avait été un rêve grâce à son utilisation de différentes époques de la télévision. « Donc, nous avons commencé avec ça. Mais je veux dire, en termes d’avoir ces conversations spécifiques sur les décors au début, nous avons décidé très tôt que nous n’allions copier aucune sitcom », nous a dit Worthington à l’époque. « Nous allions regarder toutes les sitcoms, et Matt est une encyclopédie de connaissances sur les sitcoms. Et j’ai aussi, dans une certaine mesure, des connaissances encyclopédiques. »

Il a ajouté: « Alors nous avons dit … Eh bien, nous voulions évoquer l’essence de la sitcom des années 50 dans l’environnement, afin que vous ne disiez pas: » Oh, c’est clairement cela. » Et puis vous êtes distrait en disant : « Eh bien, c’est faux. Et ils auraient dû le faire. » C’est comme, non, vous pouvez vous reposer en sachant que, oui, c’est distinctif. C’est un environnement différent pour cette histoire. Mais c’est clairement dans la sitcom des années 1950. «

Lorsque les nominations aux Emmy ont été annoncées en juillet, on s’attendait toujours à ce que WandaVision obtiendrait pas mal de hochements de tête, mais personne n’avait vraiment prévu les 23 nominations qu’il a reçues, qui comprenaient des nominations pour Paul Bettany, Elizabeth Olsen et Kathryn Hahn, ainsi que de nombreuses nominations à l’écriture et à la réalisation. Elizabeth Olsen était ravie de recevoir sa toute première nomination pour un Emmy, déclarant au Times : « » C’est nouveau pour Marvel d’être reconnu dans ce monde. Je suis vraiment reconnaissant que nous soyons reconnus et ce sont des choses techniquement difficiles qui nécessitent un énorme effort d’équipe. Et je suis vraiment reconnaissant que tous ceux qui méritent d’être vus aient été vus sur notre production. »

Les autres gagnants de samedi ont été Le Gambit de la Reine, La Couronne, Pose et Le Mandalorien, qui devraient tous deux remporter plus de récompenses lorsque les prix principaux seront décernés. Les Creative Arts Emmy’s constituent la première partie de la semaine des récompenses, qui culminera avec la cérémonie des Primetime Emmy Awards, qui se tiendra le dimanche 19 septembre, où nous découvrirons à quel point WandaVision et le reste des nominés le font vraiment.

