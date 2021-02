WandaVision: Reed Richards, le leader des quatre fantastiques, est-il enfin là?

Depuis la révélation du directeur Hayward dans WandaVision E4 concernant le noyau d’astronaute apparemment mis en sommeil, apparemment un objectif majeur au cours de la première phase de SWORD, ayant été décimé, les rumeurs ont abondé sur le fait que cet aveu était un clin d’œil subtil à l’introduction des Fantastic Four dans le MCU mieux vaut tard que jamais.

Les Quatre Fantastiques sont longtemps considérés comme la «première famille» de Marvel, ayant été introduits en novembre 1961 et antérieurs à la fois aux Avengers et à la première incarnation des X-Men de près de deux ans.

Lors de la Journée des investisseurs Disney en décembre de l’année dernière, Kevin Feige a annoncé qu’un film Fantastic Four entrait en pré-production et a en outre indiqué que Jon Watts avait récemment été signé pour diriger le projet. Pas étranger à Marvel, Watts a récemment dirigé les films Spider-Man Homecoming et Far from Home et est dans le fauteuil du réalisateur pour la prochaine saga multivers Spider-Man qui doit sortir en salles en décembre 2021 avant de se tourner vers les Fantastic Four.

À ce jour, c’est la seule annonce officielle de dotation ou de distribution pour le prochain Les quatre Fantastiques redémarrer.

C’était une nouvelle excitante pour les fans qui espéraient depuis longtemps que Marvel pourrait rendre la première justice familiale après trois tentatives infructueuses de Fox pour amener les Fantastic Four sur grand écran. Celles-ci comprenaient les images de 2005 et 2007 qui ont été examinées presque universellement et le redémarrage de 2015 par Josh Trank qui a été encore pire, rapportant un peu plus de 167 millions de dollars dans le monde, ce qui, pour un film de super-héros, est épouvantable.

Bien que le futur opus des Fantastic Four ne soit pas susceptible de sortir en salles avant 2023 ou peut-être un peu plus tard, Marvel a pour habitude d’introduire lentement des personnages pour créer à la fois l’excitation et le développement du personnage. Au moment où les Avengers sont apparus à l’écran en 2012, les fans connaissaient très bien les membres du groupe. Il va de soi que Marvel fera de même avec les X-Men et les Fantastic Four.

Entrez Reed Richards, chef des Fantastic Four, inventeur extraordinaire et possédant le niveau brillant de Tony Stark, et l’un des rares personnages du MCU que nous pouvons dire est un véritable astrophysicien ou du moins, décrit des compétences dans les bandes dessinées à la mesure de ce titre. La spécificité de ce mot utilisé par Monica pour décrire son contact est trop spécifique, ce qui signifie que l’introduction d’un autre scientifique de haut niveau du MCU (c’est-à-dire Shuri, Hank McCoy, Bruce Banner, etc.) n’aurait guère de sens.

En avril 2020, Geeks Worldwide a rapporté que John Krasinski, l’actuel favori pour jouer à M. Fantastic dans le MCU, avait rencontré les cuivres de Marvel pour discuter de projets futurs, bien que l’on en sache peu sur la conversation, mais le moment est intéressant. Certains pensent que cette déclaration de Monica est une fausse direction et qu’un casting de cette ampleur, sans parler d’une introduction de personnage majeur, ne pourrait pas être gardé secret. Je rappellerai aux gens que l’arrivée de Luke Skywalker à la fin du camée The Mandalorian et Evan Peters récemment sur WandaVision ont été gardés secrets sans problème. Peut-être que Marvel s’améliore dans ce domaine.

Fait intéressant, le tournage pour WandaVision a commencé en novembre 2019 et a repris en septembre 2020 après que Covid a fait une pause en mars. De plus, Evan Peters n’a été choisi que des mois avant son tournage, il est donc plausible que si un acteur signait pour le rôle de Reed Richards, cela aurait pu être fait récemment si l’objectif de Marvel était de commencer à saigner des personnages qui finiront par constituer les Quatre Fantastiques. ainsi que d’autres héros pour leurs nombreux projets de phase 4 à venir.

ET SI, Reed Richards est un astrophysicien qui contracte avec SWORD (un peu comme notre ami Darcy) mais qui n’a pas encore acquis ses pouvoirs grâce à l’énergie cosmique. De plus, ET SI, sous une nouvelle direction, Reed et les autres, notamment Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm, continuent la nature exploratoire de SWORD après WandaVision et, par conséquent, les Quatre Fantastiques sont nés dans leur pleine gloire plus tard, mais avant la sortie du film Fantastic Four.

Quelques autres liens qui unissent indiquent que John Krasinski a exprimé son intérêt à être dans le MCU et Reed Richards spécifiquement dès février 2020, « J’adorerais être dans l’univers Marvel. Je n’ai aucune idée de ce que [Marvel] pensent. Mais s’ils me considèrent pour Mister Fantastic, continuez à me considérer parce que j’adorerais ça. «

Les connexions sont en outre attestées lorsque, en novembre 2020, Kevin Feige a admis dans un prochain épisode « inspiré du bureau » pour WandaVision. L’épisode 7 est sur le point d’entrer dans une nouvelle décennie, ce qui signifie que l’épisode du « bureau » arrive et de quel meilleur symbolisme avons-nous besoin que de voir John Krasinski apparaître à un moment parallèle où l’émission qu’il a rendue célèbre, dresse la tête à Westview. Cela inaugurerait une nouvelle ère passionnante pour le MCU et le fandom frapperait la folie « Skywalker-esque » si cela se produisait. Et c’est ce que veut Marvel après tout.

En terminant, on peut convenir que cela peut être une simple distraction de la part de Marvel pour se débarrasser des fanboys enragés alors qu’ils balancent des harengs rouges devant nous. Ou ils peuvent bien introduire un personnage avec une connexion lâche ou mineure au MCU, du moins jusqu’à ce point. Mais les éléments clés indiquant la probabilité que notre mystérieux «astrophysicien» soit Reed Richards sont certainement plus forts que toute autre théorie à ce jour. Ce serait certainement la bombe promise à la fois par Paul Bettany et récemment par Elizabeth Olsen quand, dans une interview avec TVLine, quand on lui a demandé s’il y avait un casting majeur pour l’émission qui n’avait pas été publiée, elle a répondu: «Oui. ..Je suis vraiment excité. » Marvel tient-il sérieusement un caméo majeur jusqu’à l’épisode final? Possible, mais douteux.

Peut-être que E7 répondra à la question de savoir si Reed Richards et donc les Fantastic Four, sont enfin arrivés dans le MCU. Restez à l’écoute! Image ci-dessus par The Cosmic Wonder sur Youtube.

Sujets: WandaVision, Fantastic Four