WandaVision récompense Marvel Studios pour son premier Emmy

Este sábado 11 de septiembre, los premios Emmy han realizado una ceremonia especial para su entrega de reconocimientos a las Artes Creativas, presentando todas las categorías dedicadas a las personas encargadas de trabajar detrás de las cámaras, preparando el panorama para la premiación principal el próximo 19 de septembre.

« WandaVision », la série avec laquelle Marvel Studios a lancé son ambitieux univers cinématographique à la télévision via Disney + début 2021, a officiellement reçu son premier Emmy Award grâce au travail de Mark Worthington dans la catégorie « Conception de production exceptionnelle pour un programme narratif ». au format d’une demi-heure.

Le prix Worthington présente des crédits partagés de Sharon Davis, directrice artistique chez Marvel et décoratrice de plateau Kathy Orlando. A noter qu’il ne s’agit là que d’une des 23 nominations que la série créée par Jac Schaffer a reçues dans l’édition 2021 des Emmy, l’une des récompenses les plus prestigieuses de l’industrie télévisuelle.

Bien qu’il s’agisse du premier Emmy reçu par Marvel Studios depuis l’expansion de leur univers partagé à la télévision, la vérité est que la société n’est pas étrangère à la reconnaissance critique. Marvel Television, une division fermée par Disney, a remporté deux Emmy Awards grâce à « Jessica Jones » pour sa chanson thème et « Luke Cage » et son travail sur « Action Stunts ».

« WandaVision » a été l’une des mini-séries les plus acclamées de l’année, étant la deuxième production avec le plus grand nombre de nominations aux Emmy de cette année, y compris la catégorie « Série limitée exceptionnelle », tandis qu’Elizabeth Olsen, Paul Bettany et Kathryn Hahn sont en compétition pour leurs tâches d’acteur respectives.

« WandaVision » a également reçu une reconnaissance pour sa gestion de Narrative au format d’une demi-heure, un exploit dont il n’est pas difficile d’imaginer pourquoi. Chaque épisode de la série présente un format inspiré du format « sitcom », avec un cadre basé sur une décennie spécifique dans chacun de ses versements. Après avoir confirmé qu’il n’y aura pas de deuxième saison de cette série, l’avenir de Paul Bettany en tant que Vision reste actuellement incertain dans le MCU.