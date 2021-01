WandaVision: Quelqu’un reprogramme constamment la fausse réalité et ce n’est pas Wanda

Pendant longtemps, il a été théorisé que WandaVision est très inspiré par le Maison de M histoire de bandes dessinées où une sorcière écarlate en deuil a changé la réalité. Étant donné que la version MCU du super-héros possède les mêmes prouesses de maîtrise de la réalité, la déduction évidente est que Wanda a créé la fausse construction que nous voyons dans la série Disney + pour faire face à la mort de Vision. Mais il y a une autre possibilité, beaucoup plus sombre, que les événements des épisodes passés dépeignent – que Wanda n’a pas volontiers créer la bulle artificielle à l’intérieur de la ville très réelle de Westview, mais quelqu’un d’autre utilise ses pouvoirs pour la contrôler ainsi que la ville de fortune et reprogramme constamment les gens qui s’y trouvent.

[The following article contains major spoilers from WandaVision. Stop reading if you are yet to begin binging the show.]

Nous sommes toujours pour la théorie selon laquelle Wanda a créé une illusion de vision car ils sont tous deux connectés par la pierre mentale. Et oui, elle semble avoir un certain contrôle sur ce qui se passe (quand elle inverse le temps). Mais en ce qui concerne le reste de la ville de Westview et ses habitants au comportement bizarre, qui sautent à travers les décennies avec le « couple inhabituel », il devient de plus en plus évident que quelqu’un d’autre tire les ficelles.

Oui, Wanda a peut-être « créé » Vision, mais la sitcom-réalité et les gens (qui semblent avoir une conscience quelque peu glitch de ce qui se passe) ont tous été formés par une deuxième personne, qui veut que Wanda ait des enfants. Même Wanda a oublié son passé et semble s’en souvenir par petits morceaux. Parce que si nos déductions sont justes, le troisième épisode de WandaVision peut avoir laissé entendre que si Wanda peut créer des êtres vivants, elle a ne peut pas les contrôler ou utiliser sa magie sur eux de quelque manière que ce soit}.

Mais avant d’expliquer cette dernière phrase, revenons sur les événements des trois épisodes qui établissent que Wanda n’est pas celle qui la barre, la sitcom-réalité déformée. Il y a une deuxième entité qui puise dans les pouvoirs de Wanda pour entretenir l’illusion car dans les moments où elle est distraite, la façade tombe et les choses, ainsi que les gens, commencent à «mal fonctionner».

M. Hart et Mme Hart

Dans le premier épisode, le patron de Vision, M. Hart et sa femme viennent dîner chez eux. Si cela avait été un monde vraiment faux avec Mme Hart, Wanda n’aurait pas grillé avec des questions comme quand elle s’est mariée et ce qu’elle n’a pas eu d’enfants. Cela prouve que bien que la sitcom-réalité soit inventée, les gens sont très réels, à un certain niveau ils sont conscients qu’ils sont piégés et savent que Wanda est l’anomalie.

La question de Mme Hart a repoussé Wanda qui commence à se rendre compte que quelque chose ne va pas avec l’endroit et la vie qu’elle mène. Elle est distraite, ce qui altère ses pouvoirs qui sont utilisés pour maintenir l’illusion – ils commencent à pépins et par conséquent, M. Hart commence à s’étouffer. Sa femme continue de dire «Arrêtez ça» d’abord sur un ton léger à son mari, puis sur un ton implorant à Wanda, comme si elle savait que sa remise en question de la fausse réalité étouffe son mari.

Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, Wanda sort de sa stupeur et demande Vision pour aider M. Hart. À présent, nous savons que Wanda est plus que capable de conjurer des choses à partir de rien et de les faire disparaître dans ce monde étrange. Cela met en évidence deux faits possibles: a) elle a obligé Vision à aider M. Hart, ce qui signifie que le synthezoïde est sous son commandement, b) mais d’autres personnes ne sont pas sous son contrôle ou bien elle aurait pu simplement supprimer par magie tout ce que M. Hart étouffait comme elle l’a fait pour Vision dans le deuxième épisode. Encore une fois, elle l’a créé, ainsi elle peut le contrôler et utiliser ses pouvoirs sur lui. Mais la pseudo-réalité n’est pas sa création et elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs sur ses gens qui sont déplacés comme des marionnettes par quelqu’un d’autre.

Quant aux Harts, ils sortent instantanément de son expérience de mort imminente et sont instantanément joyeux – ce n’est pas comme s’ils avaient été forcés d’agir de cette façon, ils avaient l’air d’avoir instantanément oublié ce qui s’était passé et se rappelaient plutôt les dernières secondes différemment. Voici un autre point étrange sur lequel se concentrer: le couple est parti instantanément, comme si à ce moment-là quelqu’un programmé de partir tôt au cas où leur présence ferait s’attarder Wanda sur cet étrange événement.

Si vous avez regardé WandaVision avec diligence, vous remarquerez que l’étrange manière dont les événements mentionnés ci-dessus se sont déroulés se reproduit.

L’interaction de Wanda avec Dottie

De nombreuses théories qui circulent mentionnent que Dottie, la reine par défaut de Westview, a commencé à poser des questions à Wanda après que le monde extérieur ait réussi à percer cette fausse réalité pendant quelques secondes via une émission de radio. Si vous croyez cela aussi, regardez à nouveau l’épisode car Dottie commence à agir bizarrement avant Elle prétend qu’elle a « entendu des choses » sur le couple et quand Wanda essaie de lui assurer qu’elle ne veut pas de mal, Dottie souligne qu’elle ne la croit pas. Encore une fois, Dottie montre un niveau de conscience, comme si elle savait que quelque chose ne va pas avec Wanda et Vision.

Son comportement agressif agit comme un déclencheur pour confondre à nouveau Wanda et, comme avant, les dysfonctionnements de la fausse réalité. Le monde extérieur, très probablement SWORD, passe, Dottie brise son verre, commence à saigner d’un rouge vif dans le monde monochromatique et a soudainement peur de Wanda. D’un autre côté, Wanda est trop choquée pour contrôler elle-même les dégâts – ce n’est pas ce combo de colère-peur qu’elle est plus tard dans l’épisode quand elle voit l’apiculteur et rembobine le temps. Donc, ce n’est peut-être pas elle qui fait frire la radio, cassant le moment.

Et comme c’est arrivé avec les Harts, Dottie est reprogrammée – non seulement elle a oublié que ces dernières secondes étranges, ses doutes antérieurs à propos de Wanda ont également disparu. Avez-vous remarqué à quel point Wanda est surprise par le changement soudain de comportement de Dottie? Maintenant, serait-ce son expression si c’était elle qui avait nettoyé l’ardoise? Nan.

Les événements étranges de l’épisode 3, « Now in Color »

Il y a un moment dans l’épisode où le voisin du couple, Herb, tout en coupant ses arbustes, commence également à scier le mur et ne s’arrête même pas lorsque Vision le lui fait remarquer. Nous convenons qu’à ce stade, personne ne grouille Wanda avec des questions ou des accusations. Mais elle traverse une grossesse incroyablement accélérée avec tous les symptômes douloureux emballés en moins de 24 heures. Donc, d’une certaine manière, elle est distraite.

Quand Géraldine rend visite à Wanda, on voit que la cigogne qu’elle peignait dans la chambre de ses enfants à naître a pris vie et parcourt leur salon. Wanda essaie de le faire disparaître deux fois, mais à chaque fois, elle ignore sa magie. Ce n’est pas seulement un clin d’œil au fait que la magie de Wanda peut créer des êtres vivants (comme ses jumeaux) mais établit encore une fois que ses pouvoirs ne fonctionnent pas sur les êtres vivants.

La prochaine fois que la réalité fictive glisse, c’est après que Wanda a donné naissance à ses jumeaux de façon impromptue avec l’aide de Geraldine. Lorsque Vision va faire ses adieux au Dr Nielson, qui devait quitter Westview pour des vacances mais a été emmené pour aider Wanda, le médecin affirme qu’il ne pourra pas faire son voyage car il ne pense pas « nous ‘ll s’en tirer après tout « car ils vivent dans une petite ville qui est » si difficile de … s’échapper. » De mauvais augure? Nous le pensons.

Cette interaction se produit alors que Wanda est à l’intérieur avec Geraldine et se souvient soudain de son frère, Pietro tout en regardant ses jumeaux. La mémoire est si forte que lorsqu’elle parle, même son accent sokovien est de retour. Encore une fois, quiconque a puisé dans ses pouvoirs n’est pas en mesure de les utiliser correctement pour contrôler les habitants de Westview. On rappelle donc au médecin que sa voiture est tombée en panne parce qu’il prévoyait de quitter Westview, ce que le créateur de la construction ne permettra pas.

En même temps, alors que Wanda est autrement occupée, nous voyons Agnès et Herb chuchoter à propos de la grossesse soudaine de Wanda et de la présence de Geraldine dans la ville. Ils mettent même en garde Vision à son sujet, l’informant que Géraldine n’a pas de famille, pas de mari et, plus important encore, pas de maison à Westview. Elle est juste … là.

À l’intérieur, au moment où Wanda chante pour ses enfants et pense à son frère, c’est quand Géraldine / Monica a l’air d’être soudainement sortie d’une rêverie. Elle demande si Ultron a tué son Pietro, ce qui est en effet une question stupide mais qui a du sens si Monica commence tout juste à avoir l’esprit clair.

Notre théorie sur la façon dont Monica, qui est évidemment un agent de SWORD envoyé pour sauver Wanda, est devenue Geraldine, est que l’hélicoptère rouge miniature que nous avons vu dans le deuxième épisode était en fait un vrai par lequel elle est entrée dans Westview mais la personne contrôlant ce bidon la bulle l’a fait s’écraser. Et comme les pouvoirs de Wanda ont englouti toute la ville, Monica en est également devenue victime, devenant l’un des personnages d’une sitcom. Elle a seulement réussi à se souvenir d’une partie de la raison pour laquelle elle est venue avant que Wanda ne la renvoie s’écraser dans le monde réel.

Mais comment Wanda pourrait-elle utiliser ses pouvoirs sur Monica?

Jusqu’à présent, nous n’avons vu Wanda utiliser sa magie que sur deux personnes – Vision et Monica Rambeau. Bien que nous ayons expliqué la première, la raison pour laquelle elle pourrait expulser Monica est que, comme elle n’appartenait pas à cette réalité, elle est un jeu juste pour Wanda. Mais d’autres dans la réalité, sauf Vision, sont utilisés comme marionnettes par quelqu’un d’autre et Wanda ne peut donc pas les contrôler.

Pour résumer, Wanda peut contrôler ce dont Vision se souvient parce qu’elle l’a créé grâce à leur connexion partagée via la pierre mentale. Mais elle ne peut pas contrôler les habitants de Westview parce que Quelqu’un utilise ses pouvoirs pour bien diriger le spectacle. Alors que les gens sont quelque peu conscients de ce qui se passe et obtiennent des moments de lucidité, ce « quelqu’un » reprogramme constamment les gens pour s’assurer que personne ne fasse en sorte que Wanda se souvienne de son passé et sorte de ce faux pays des rêves. Vous pouvez voir le dernier épisode de la série sur l’application officielle Disney +.

