WandaVision Pilot Script est maintenant disponible pour lecture en ligne

Pour les fans de Marvel qui aiment mettre la main sur toutes les informations en coulisses possibles, l’arrivée du script complet du WandaVision pilote en ligne doit être comme Noël et les anniversaires arrivant au milieu de Thanksgiving. Avec le spectacle espérant, et étant pressenti, pour la gloire des Emmy, vous pouvez maintenant voir exactement où tout a commencé pour Wanda et Vision dans leur monde étrange et d’abord inexplicable contenu de Westview en lisant le script de tournage complet pour l’épisode initial de la série .

Thr Wandavision le script a été publié avec un certain nombre d’autres scripts pour des séries tels que Les garçons, Aretha, la côte des moustiques et Le Gambit de la Reine, qui sont tous en lice pour les nominations lors de la cérémonie des Emmy Awards de cette année.

Elizabeth Olsen a vu son personnage passer d’un méchant à un vengeur à l’itération complète de Scarlet Witch en quelques années seulement, et les fans ont été ravis par l’histoire lentement déroulée de Wanda et comment elle a réussi à faire face au chagrin de perdre la vue pendant les événements de Avengers : guerre à l’infini en plus d’être forcée d’affronter le pouvoir en elle, dont même elle n’était pas au courant jusqu’au dernier épisode de la série.

Lorsque la série a créé une première série de Marvel Studios pour Disney +, personne ne savait vraiment à quoi s’attendre, et ce n’est qu’après environ trois épisodes que la façade de la sitcom qui avait été présentée exclusivement dans tous les marketing a commencé à disparaître pour révéler une action. aventure de super-héros bourrée sous la surface. La série a créé un nouveau méchant dans Agatha de Katherine Hahn, une nouvelle version en direct de Vision qui est maintenant quelque part dans le monde, et une nouvelle héroïne dans Monica Rambeau, dont nous savons maintenant qu’elle sera un acteur clé dans Les Merveilles L’année prochaine. Dire que les attentes, qui étaient élevées de toute façon, ont été bel et bien dépassées compte tenu du pari que représente la transition du MCU au petit écran était.

Parler à ScreenRant lorsque le spectacle a commencé, Olsen a expliqué à quel point son personnage avait pu se développer autant grâce au spectacle. Cela a complètement brisé toute sa vie et son expérience ouverte pour moi », a-t-elle déclaré. « Je pense que j’ai toujours été concentrée sur la pièce du puzzle que je remplirais dans Avengers et sur la façon dont elle sert notre histoire. Et ce genre de m’a ouvert une toute nouvelle porte avec elle. J’ai l’impression d’avoir une telle propriété, et je sens que je peux l’emmener dans n’importe quelle situation maintenant. C’est vraiment amusant de toujours essayer de me surprendre avec elle maintenant », a ajouté Olsen. « J’ai l’impression d’avoir beaucoup plus de compétences avec elle. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m’a encore complètement ouvert tout ça. C’est un tel cadeau en tant qu’acteur quand vous jouez le même personnage. »

Avec Scarlet Witch jouant un rôle central dans Doctor Strange dans Le multivers de la folie, il est peu probable que ce soit la dernière fois que nous verrons le personnage d’Olsen à l’écran compte tenu de tout ce qui a été investi dans le personnage. Alors que de nombreux fans ont accepté que son avenir n’inclue probablement pas un WandaVision saison 2, il y a beaucoup de projets à venir dont la sorcière écarlate nouvellement améliorée de Wanda pourrait certainement se retrouver à faire partie. WandaVision, et d’autres peuvent être trouvés à via Date limite.

Sujets : WandaVision