WandaVision: l’image de l’épisode 4 qui a dérangé les fans

Quelle première! WandaVision est revenu avec le lancement de son quatrième épisode sur Disney + et a révélé de nombreuses inconnues qu’il avait laissées dans les trois premiers chapitres. La série est devenue une tendance ce matin et parmi les réactions les plus répétées, une en particulier: les fans ont été dérangés par une image de Vision. De quoi s’agit-il?

Contient des spoilers

La nouvelle diffusion du programme a fait une rétrospective de l’histoire depuis que Monica a été chassée de la ville par Wanda. Il a montré l’intrigue d’un autre côté et a répondu à de nombreuses questions posées par les fans. Il a été confirmé que la ville où vit le couple de super-héros est un univers parallèle et que les voisins sont en fait des habitants d’une ville appelée Westview dans le New Jersey.

La première a généré un fort impact sur les fans et a été généralement bien accueillie. L’examen était également très louable car IMDB lui a attribué une note de 9,3 sur 10. Parmi les avis favorables, il y a aussi une réaction qui se démarque des autres: une scène à la fin a causé du trouble et de la peur.







L’image qui a dérangé les fans de WandaVision (Disney +)



Vers la fin du quatrième épisode, lorsque Wanda expulse Monica du quartier, elle se tourne pour parler à Vision, le voir mort un instant puis de nouveau à la normale. L’image fait référence à Avengers: guerre à l’infini où La sorcière Scalata sacrifie son mari pour empêcher Thanos d’obtenir la pierre mentale, dans l’une des morts les plus mémorables et déchirantes de Marvel.

Cette séquence confirme les théories les plus fortes concernant la série: La vision est en fait morte et tout dépend du plan de Wanda. En fait, la dernière phrase qu’elle dit au chapitre 4 est éloquente: « J’ai tout sous contrôle ». Bien que courte, la figure de Vision sans vie dérangé les fans et ils l’ont montré sur les réseaux sociaux.