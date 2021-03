« WandaVision »: l’histoire derrière l’apparition d’Evan Peters dans le rôle de Pietro Maximoff

À la fin du cinquième épisode de « WandaVision« , Séries Disney Plus et Marvel, juste au moment où Wanda et Vision ont une discussion tendue, Pietro Maximoff / Quicksilver apparaît à la porte, mais joué par Evan Peters ( » X-Men: Days of Future Past « , » Apocalypse « et » Dark Phoenix « ), et non par Aaron Taylor-Johnson ( » Avengers: Age of Ultron « ).

Pour les fans, cela semblait être le début de MCU Il se connecte vaguement à la franchise X-Men de Fox grâce à la puissance du multivers. Cependant, dans le dernier chapitre de la série mettant en vedette Elizabeth Olsen Oui Paul Bettany cette possibilité a été écartée.

Pietro était en fait Ralph Bohner, un acteur sans emploi vivant à Westview qui a obtenu ses pouvoirs grâce à la magie d’Agatha Harkness.

Une théorie a même suggéré qu’Evan Peters pourrait jouer dans « WandaVision » non pas en tant que Pietro / Quicksilver, mais en tant que Mephisto (Photo. Disney Plus)

L’HISTOIRE DERRIÈRE L’APPARENCE D’EVAN PETERS COMME PIETRO

Dans une interview avec le New York Times, l’auteur principal et showrunner de « WandaVision», Jac Schaeffer, a révélé comment ils pensaient la participation de Evans Peters et comment ils l’ont rendu possible.

«Ce fut un énorme point d’interrogation pendant longtemps. Et il a fallu un certain temps pour savoir si c’était possible », a avoué Schaeffer. «Il était tard quand il a finalement été confirmé que nous pouvions le faire. Mais nous écrivions pour cela ».

«Evan est un caméléon dans ce sens, ce qui pourrait représenter une fusion d’oncle Jesse de [’Full House’], Nick de [’Family Ties’] et Joey de «Friends». Il pouvait jouer ces couches « , a ajouté le showrunner de »WandaVision».

Bien qu’il y ait une possibilité de ne pas avoir Evans Peters pour le programme de Disney Plus Oui merveille les créateurs ont commencé à travailler avec cette idée. «Souvent, quand ils disent:« Non, vous ne pouvez pas avoir ce jouet », vous trouvez un jouet différent qui correspond mieux à votre programme. Mais dans ce cas, il n’y avait pas de plan B…. Il y avait des espoirs et des rêves très, très intenses, et ils se sont réalisés », a avoué Schaeffer.