« WandaVision »: les 10 pires erreurs de chaque personnage principal dans « Scarlet Witch and Vision »

« WandaVision« Le 15 janvier, nous avons introduit une nouvelle ère de contenu Marvel avec le lancement de cette série humoristique sur Wanda Maximoff et Vision après les événements de »Avengers: Fin de partie». Wanda, interprétée par Elizabeth Olsen, et Vision, interprétée par Paul Bettany, vivent leur vie télévisée en noir et blanc dans une version plus simple et plus heureuse de leur avenir.

Après huit épisodes presque parfaits, l’histoire de « WandaVision« a conclu avec un dernier épisode qui maintient une perspective sur plusieurs fronts, y compris plusieurs batailles cinématographiques, plusieurs adieux sincères et un moment d’agence tant attendu pour une héroïne qui a si souvent refusé une option viable dans son propre avenir.

Bien que de nombreux facteurs aient aidé « WandaVision« Si c’était un succès, l’une des meilleures choses à propos de la série était ses personnages complexes. Avec un format étendu d’une série télévisée, « WandaVision« a pu explorer ses personnages et les développer de manière à MCU le peut rarement.

Une autre façon dont ces personnages sont devenus si intéressants était le fait que même les héros étaient loin d’être parfaits. Il a été montré que chaque personnage principal de la série fait des erreurs. Alors que certaines étaient de petites erreurs bien intentionnées, d’autres étaient des décisions égoïstes qui ont affecté les autres, et c’est ce qui a contribué à rendre ces personnages fascinants encore plus intéressants.

10 ERREURS DE CHAQUE CARACTÈRE PRINCIPAL DE «WANDAVISION»

10. Réalisateur Hayward: tentative de camouflage

Tyler Hayward est un ancien SWORD de haut rang. opératoire. (Photo: Disney +)

Même si ÉPÉE. Le directeur Hayward au départ, il semblait être un gars assez décent qui voulait juste contrôler la situation en WestviewIl est vite devenu évident qu’il avait son propre programme diabolique. Hayward J’essayais de reconstruire Vue comme une arme appartenant au gouvernement et a réalisé que le pouvoir Wanda pourrait donner vie à ce nouveau Vue. Dans un effort pour dissimuler ses véritables intentions, il prévoyait de tuer Wanda et sa famille, tirant même sur de jeunes enfants de Wanda, ce qui l’a conduit à être arrêté par le FBI.

9. Pietro: affronter Monica

Evan Peters a été choisi comme le frère de Wanda, Pietro Maximoff. (Photo: Disney +)

Lorsque la version de Pietro de Evan Peters arrivé à la porte de Wanda, les fans ont commencé à débattre frénétiquement de ce que la révélation pourrait signifier. Cependant, au final, il s’avère que ce faux Pietro il n’était guère plus qu’un pion ou un homme de main de Agathe, et aussi plutôt inefficace.

Après quoi Monica revenir à Westview aider Wanda, Pietro La capture. Lorsque Monica décidez que vous avez assez de captivité, Pietro essayez de la confronter. Cependant, elle est capable de le vaincre facilement avec sa nouvelle super force et de le libérer du charme de Agathe.

8. White Vision: laissez la vision entrer dans votre tête

White Vision est une toile vierge, elle n’a aucun sentiment et ne vit que pour détruire (Photo: Disney Plus)

Hayward donne vie au nouveau Vision blanche et vous êtes assigné la tâche d’entrer Westview avec une directive principale, détruire Vue. Cela conduit à un combat androïde entre Vision blanche et l’original, qui se termine de manière inattendue. Pendant qu’ils se battent, le Vue questions originales les directives de cette nouvelle version et Vision blanche il se laisse entraîner dans une conversation philosophique. Il commence à discuter de la théorie de Navire de Thesus, et après une discussion très polie, Vision blanche se rend compte qu’il est Vue et il s’en va.

7. Evanor Harkness: sous-estimer Agatha

Evanora Harkness était le chef de l’assemblée de Salem et la mère d’Agatha Harkness. (Photo: Disney +)

Après avoir révélé que Agnès, le voisin curieux, est l’ancienne sorcière nommée Agatha Harkness, le spectacle revient à Salem au siècle XVII. Agathe est jugé par un coven de sorcières, y compris sa propre mère, Evanor, qui l’accuse d’avoir enfreint son code et de pratiquer la magie noire. Evanor conclure que Agathe doit être détruit et rejoint les autres sorcières pour utiliser leur magie pour tuer Agathe. Cependant, Agathe s’avère beaucoup plus puissant que Evanor anticipé et inversé sa magie, tuant Evanor et d’autres.

6. Jimmy Woo: faire confiance à Hayward

L’agent James E. « Jimmy » Woo est un ancien agent du SHIELD avant d’être recruté par le Federal Bureau of Investigation. (Photo: Marvel)

Jimmy woo est le premier agent des forces de l’ordre à découvrir Westview quand il est allé voir un de ses témoins en ville. Il est montré que Jimmy il est un agent des forces de l’ordre beaucoup plus intelligent et compétent que lorsqu’il a été introduit en « Ant-Man et la guêpe « . Cependant, il fait toujours des erreurs.

Après la disparition de Monica Rambeau dans le Hex, Jimmy aider à Hayward pour préparer une opération pour enquêter. Il se rend vite compte que Hayward est à quelque chose et Jimmy elle l’a aidé par inadvertance à prendre en charge la situation.

5. Darcy Lewis: essayer de sauver la vision

Kat Dennings est revenu pour jouer Darcy Lewis dans « WandaVision » (Photo: Marvel)

Comme Jimmy woo, Darcy Lewis a beaucoup grandi en tant que personnage depuis qu’elle a été vue pour la dernière fois sur « Thor: Le Monde des Ténèbres ». Bien qu’il ait toujours ce sens de l’humour décalé, il est également beaucoup plus utile dans ces situations à haut risque. Cependant, son désir de jouer au héros est déplacé.

Lorsque Vue essayer de sortir de Westview et demandez de l’aide, petit à petit il se déchire au fur et à mesure qu’il sort de l’hexagone. Darcy regarde ça Hayward et ses soldats ne font rien pour aider, alors il essaie d’intervenir. Bien qu’elle soit noble, elle a dû savoir qu’elle ne pouvait rien faire et finit par être prise dans le champ hexagonal.

4. Monica Rambeau: Allez dans l’hex

Teyonah Parris a joué Monica Rambeau dans « WandaVision » (Photo: Marvel / Disney +)

Lorsque Monica examine l’hexagone pour la première fois, est absorbé par le sort de Wanda avant d’être expulsé. Cela n’empêche pas Monica essayer d’aider Wanda et les gens à l’intérieur WestviewMais l’expérience l’a frappée de manière inattendue. Darcy découvre qu’une double exposition à l’hexagone a altéré le corps de Monica de manière non naturelle, mais Monica il la rejette et décide de la repasser une fois de plus. Bien qu’elle se retrouve avec des super pouvoirs, elle aurait tout aussi bien pu la tuer.

3. Agatha Harkness: Pensant qu’elle a battu Wanda

Kathryn Hahn joue Agatha Harkness sur « Wandavision » et a reçu des critiques élogieuses pour son interprétation du rôle. (Photo: Disney +)

Après s’être caché à la vue de toute la série, Agathe se révèle être une sorcière et très puissante à cela. Il vole même Wanda ses pouvoirs en lançant des runes de protection. Mais bien Agathe Elle est très puissante à part entière, elle a combattu une sorcière beaucoup plus puissante. Agathe croit avec arrogance qu’il a vaincu Wanda Et il a fallu toute sa puissance, juste pour Wanda révèlent qu’il a jeté une rune à l’intérieur du Hex. Cela l’amène alors à voler Agathe ses pouvoirs et la laisser sans défense.

2. Vision: n’arrêtez pas Wanda

Vision est un synthezoïde fait de vibranium, créé par Ultron avec l’aide d’Helen Cho, et animé par le puissant artefact connu sous le nom de Mind Stone. (Photo: Disney +)

Alors que Wanda Oui Vue ils profitent ensemble de leur vie domestique heureuse, Vue il commence à remarquer des choses étranges et commence à remettre en question sa réalité. Enfin, il découvre que Wanda contrôle tout dans Westview. Après avoir atteint la limite de Westview, Vue il comprend toute la vérité et la manière cruelle dont Wanda tient les gens captifs. Cependant, lorsqu’il revient vers elle, il la rejoint pour se battre pour sa «maison» au lieu de la convaincre de libérer le peuple immédiatement.

1. Wanda Maximoff: reprise de Westview

Wanda a augmenté la portée de ses pouvoirs pour sauver Vision (Photo: Marvel)

Le meilleur aspect de «Wandavision» c’est comment il permet au caractère de Wanda Maximoff vraiment briller et devenir l’un des personnages les plus intéressants de la MCU. Et une partie de ce qui la rend si intéressante dans la série est qu’elle est en quelque sorte la méchante de l’histoire. Dans sa douleur de perdre Vue, le dernier petit bonheur de ta vie, Wanda créer cette fausse réalité dans laquelle ils peuvent vivre heureux pour toujours. Cependant, alors qu’elle essaie d’accepter son traumatisme, Wanda Il ne semble pas être pleinement conscient des effets désastreux de son sort sur les personnes piégées.