« WandaVision »: la douleur du duel, la véritable explication du changement de visage de Pietro Maximof

« WandaVision« A eu un caméo très spécial de Evan Peters qui a servi de petit souvenir aux films X-Men. Alors que certains étaient heureux de voir une éventuelle continuité de ceux-ci dans le MCU, d’autres étaient à peu près sûrs que ce personnage particulier était la confirmation que les calendriers des films MCU et des X-Men fusionneraient enfin par la suite. Acquisition de Fox par Disney.

Cependant, la série a finalement pris fin, et malheureusement pour les fans pleins d’espoir, il n’y avait aucune confirmation d’une manière ou d’une autre sur la question du multivers. Peters reste comme Mercure jusqu’à la fin du spectacle, mais à la fin, il est dépeint comme une victime de plus du combat entre Wanda et Agatha Harkness, sans aucun soupçon de tromperie modifiant la chronologie.

Jac schaeffers, de « WandaVision« , dit qu’il y a en fait une triste raison pour laquelle Evan Peters a fini par remplacer Mercure. Les événements entourant le frère de Wanda Maximoff Ils ont fini par être l’un des éléments les plus débattus du programme. Dans une conversation récente avec le podcast du film de Magazine Empire, Schaeffer Il a expliqué que c’était censé être une « méta blague » et un test intelligent des façons dont la douleur peut obscurcir votre mémoire.

Mais les fans ont vu une autre possibilité et se sont déchaînés avec les théories. Beaucoup de gens ont estimé que ce choix les avait induits en erreur. À certains égards, l’inclusion de Peters était censée inaugurer le multivers RENARD et de plus « X Men ». Mais ce n’était pas comme ça « WandaVision« se targue d’être ce genre de série avec des personnages originaux qui ont envahi tout Internet pendant près de deux mois.

LA VÉRITABLE EXPLICATION DU CHANGEMENT DE VISAGE DE PIETRO MAXIMOFF EN «WANDAVISION»

L’apparition d’Evan Peters en tant que Pietro Maximoff a laissé beaucoup de spectateurs stupéfaits. (Photo: Disney +)

Le créateur de «WandaVision», Jac schaeffer, a révélé que le rôle de Evan Peters Quoi Mercure c’était plus qu’un casting de cascades. Lorsque merveille a lancé sa première série de diffusion originale pour Disney +, Internet était éclairé par des théories sur ce qui attendait Phase 4 du MCU.

Beaucoup de ces théories tournaient autour de qui était le véritable méchant de la série, y compris certains qui pensaient que Méphisto ou Cauchemar Ils pourraient se cacher dans l’ombre Alors qu’il a finalement été révélé que Agatha Harkness était le principal antagoniste physique, les auteurs de la série ont toujours envisagé la douleur comme la véritable présence malveillante.

Pourtant, plus de théories ont émergé quand Peters est arrivé en tant que frère de Wanda, Pietro Maximoff. Cette fois, cependant, il a été joué par l’acteur Mercure de l’univers « X Men » de 20th Century Fox. Une fois de plus, les fans l’ont suivi et l’ont interprété comme le Multivers il s’était enfin ouvert grand.

Le vrai méchant de « Wandavisión » se révèle être la douleur que traverse Wanda Maximoff. (Photo: Disney +)

Les espoirs que le MCU était prêt à embarquer plusieurs personnages qui faisaient déjà leurs débuts dans d’autres franchises ont commencé à monter en flèche. Bien qu’il ait finalement été révélé être un faux massif, le casting de Peters se rapporte en fait plus au vrai méchant de «WandaVision», la douleur, plus qu’on ne le pensait à l’origine.

Schaeffer raconte le podcast du film Magazine Empire que l’idée du casting de Peters cela fonctionnait à plusieurs niveaux. À certains égards, il s’agissait de la dernière méta-blague destinée à susciter l’enthousiasme des fans. D’autre part, l’apparition de Peters a servi de commentaire supplémentaire sur la douleur et la manière dont la douleur altère la mémoire.

Beaucoup de spectateurs ont déduit que l’apparition d’Evans pouvait connecter le X-MEN à l’univers MCU. (Photo: Disney +)

Schaeffer dit qu’ils ont amené un conseiller en deuil dans la salle de l’écrivain, et c’est à ce moment-là qu’ils ont réalisé que cela pourrait servir à illustrer à quel point les gens attristés par la perte de leurs proches se soucient de la façon dont ils se souviendront d’eux et en particulier de la façon dont les visages de leurs proches peut être déformée par la mémoire au fil du temps.

Ce qu’il a dit Schaeffer ensuite: «Un conseiller en deuil est entré dans la pièce [de escritores] et nous faisons une petite recherche sur le deuil, et il y a beaucoup de choses sur la façon dont les gens se souviennent des visages. L’angoisse de ne pas se souvenir des visages de ses proches, de se souvenir mal ou de se souvenir activement des choses comme tactique d’auto-préservation, tout cela est devenu fascinant pour nous, et nous avons pensé qu’en choisissant Evan [Peters] sur papier, ce ne serait pas le cas. Cela n’aurait que cet effet sur Wanda, mais cela aurait aussi ce metalayer pour le public. «