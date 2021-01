WandaVision: explications, théories et références jusqu’au troisième chapitre

WandaVision a provoqué toute une révolution après sa première sur Disney +. La série se caractérise par un nouveau format qui présente un univers encore incertain pour les spectateurs, mais aussi captivant. Les questions sont plus que les réponses il y a déjà des indices importants pour expliquer les trois épisodes qui ont été publiés jusqu’à présent. Passez en revue ce qui est connu jusqu’à présent, les références qui existaient et les théories sur ce qui se passe ou continuera de se produire. Épingle de sûreté!

Le spectacle avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany découvrez ses secrets petit à petit. Les trois premiers chapitres durent moins de 30 minutes et déposent les informations pour reconstruire l’histoire. En haut, les premières ont lieu une fois par semaine et les envies de fans sont à la hausse.

WandaVision: explication jusqu’à l’épisode 3

Avec ce qui a été montré jusqu’à présent, Il est déjà clair que le monde dans lequel la série se déroule est contrôlé par Wanda. Avec sa magie remonté le temps trois fois et l’environnement réagit en fonction de vos émotions (comme quand il pleuvait en cassant le sac). Vision essaie de s’adapter et de comprendre ce qui se passe avec sa femme. Même la grossesse vous inquiète et votre partenaire semble calme.







Au moins deux autres indices indiquent qu’il s’agit du plan de Wanda: remonter le temps lorsque l’apiculteur est apparu dans la gouttière et a fait un saut dans le temps de 50 à 70. En outre, une publicité dans le troisième épisode fonctionne comme un clin d’œil pour la sorcière écarlate. « Voulez-vous échapper à un monde loin de vos problèmes? Faites ressortir la Déesse en vous », Il dit.

La fin du lancement de ce vendredi a également montré comment Wanda gère la situation. Quand il a nommé l’assassin de Pietro, s’est rendu compte que Geraldine est Monica Rambeua, une infiltratrice de SWORD dans son univers. Il l’a ensuite expulsée vers la réalité (ou ce qu’il semble), où elle a été reçue par les forces de l’ordre.

Théories sur WandaVision jusqu’au troisième chapitre

Dans ce monde que Wanda a créé, Est-elle la méchante? Quel est le rôle de Vision? En principe, il n’est pas encore déterminé ce qui est réel et ce qui ne l’est pas, donc l’androïde peut être l’imagination d’une sorcière. Sinon, Vision peut remplacer un prisonnier dans le style de Le spectacle de Truman, où tout le monde conspire pour construire une vie fictive.







Deux indices de l’épisode 3 sont déroutants à cet égard: le premier était lorsque le Dr Stan Nielson a dit à Vision que ce n’est pas facile de s’échapper des petites villes. La seconde a été le moment où Agnès et Herb lui ont dit que Géraldine n’avait ni mari ni maison et se trouvait dans le quartier « parce que nous sommes tous … » et ils n’ont pas terminé la phrase. Une autre théorie indique que l’univers créé par Wanda se joindra enfin à celle du docteur Strange.

Avec ces données, il est également possible que les citoyens du quartier sont captifs par Wanda et que Géraldine essaie de les libérer en la réveillant après l’avoir nommé Ultron.

Références WandaVision jusqu’au troisième chapitre

L’ouverture du troisième épisode fait référence à La tribu Brady, une série américaine diffusée entre 1969 et 1974. De plus, la grossesse soudaine de Wanda fait référence à la bande dessinée Vision et la sorcière Scarlett n ° 12, là où Tommy et Billy sont également nés. Comme si cela ne suffisait pas, les plans de Géraldine lorsqu’elle est expulsée de la ville font référence à Avengers: Fin de partie.