« WandaVision »: Explication des deux scènes post-crédits

La finale de la série «WandaVision» est arrivée et, comme les épisodes précédents, ce dernier versement comprend une scène post-crédits. Cependant, contrairement à ces autres éditions de «WandaVision», la fin comprend en fait deux scènes après l’épisode principal. (ATTENTION, DE GRANDS SPOILERS ARRIVENT)

La première des deux scènes de crédit dans «WandaVision» se déroule à Westview et montre les conséquences de la bataille entre Wanda et Agatha. La ville est revenue à la normale Wanda est partie et Hayward est arrêté.

Lorsque Monica est emmenée au cinéma pour un interrogatoire, l’agent qui lui parle se révèle être un Skrull et dit qu’un vieil ami de la mère de Monica a besoin de la voir dans l’espace, se référant à Nick Fury bien qu’il ne dise pas explicitement son nom.

La scène numéro deux du générique traite directement Wanda Oui met son histoire dans « Doctor Strange in the Multiverse of Madness ».

Être vu Wanda assis sur les marches d’un cabine au milieu de nulle part, en restant clairement à l’écart des gens tout en déterminant comment contrôlez votre magie.

Elle entre pour faire du thé et la caméra se dirige vers sa chambre, où nous voyons la projection astrale de Wanda étudiant le DarkHold, apprenant ses pouvoirs, tout en écoutant ses enfants demander de l’aide.

Cela pourrait conduire directement aux conséquences de Docteur Strange.