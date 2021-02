WandaVision Episode 7 a la première scène post-crédit de l’émission

WandaVision est revenu avec son septième épisode cette semaine et il a apporté avec lui quelques révélations majeures. Nous approchons rapidement de la finale et la table est mise. Mis à part toute la folie du dernier épisode inspiré de la sitcom de Wanda et Vision, une tradition de l’univers cinématographique Marvel est revenue, cette fois sur le petit écran. À savoir, l’épisode contenait une scène post-crédits, la première de la saison. Cependant, si nous mettons des chances dessus, ce ne sera probablement pas le dernier que nous verrons avant que la série ne termine sa course.

Avertissement: spoilers à venir pour WandaVision épisode 7. Continuez à lire à vos risques et périls. L’épisode, intitulé Briser le quatrième mur, c’est là que les choses ont commencé à se rassembler d’une certaine manière. D’une part, nous avons appris que Agnes de Kathryn Hahn était derrière toute cette folie tout le temps, car elle est en fait une puissante sorcière nommée Agatha Harkness. Elle a même eu un morceau de style sitcom révélant qu’elle «a tout gâché», et que «ça a été Agatha depuis le début». La révélation a été faite après que Wanda ait décidé d’enquêter sur le sous-sol d’Agnès à la recherche des jumeaux, Tommy et Billy. Cela ne s’est pas déroulé comme prévu. Nous savons maintenant qui est le vrai méchant. SWORD a supposé à tort que c’était Wanda.

Pendant ce temps, cet épisode a également révélé que Monica Rambeau de Teyonah Parris avait vu son ADN modifié un peu en entrant dans l’hexagone. En affrontant Wanda, en essayant de la toucher et de mettre fin à la folie, il a été révélé que Monica avait commencé à développer ses propres pouvoirs. Cela, semble-t-il, sera un fil important à tirer dans les semaines à venir.

Maintenant, à la scène post-crédits. Le rire diabolique d’Agatha mène au générique principal. Alors que le générique avance, des images de Monica approchant d’Agnès, ou devrions-nous dire le sous-sol d’Agatha. Elle déchire la porte, démontrant ses pouvoirs croissants. Elle voit alors les racines violettes et brillantes sortir de la cave. Alors qu’elle enquête, Pietro d’Evan Peters, alias Quicksilver, se précipite à côté de Monica et dit: « Les snoopers vont fouiner. » Retour aux crédits.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour l’épisode de la semaine prochaine WandaVision? L’implication est que Monica et Pietro vont enquêter sur ce qui se passe dans le sous-sol. Ou peut-être que Pietro travaille avec Agatha, puisque quelque chose ne va pas chez lui depuis tout ce temps. À savoir, il est un Quicksilver différent du X Men univers qui ne faisait pas auparavant partie du MCU. Dans tous les cas, le décor est planté pour une conclusion vraisemblablement épique.

Nous sommes également probablement dans au moins quelques surprises supplémentaires. Il y a, d’une part, l’identité de l’ingénieur aérospatial qui n’a pas encore été révélée. Allons-nous rencontrer Reed Richards? Est-ce que ce sera entièrement quelqu’un d’autre? De plus, nous devons encore voir comment la série va se connecter à Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui mettra à nouveau en vedette Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff / Scarlet Witch. WandaVision revient avec un nouvel épisode vendredi prochain sur l’application de streaming Disney +.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming