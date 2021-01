WandaVision donne-t-il au MCU son propre moment Baby Yoda?

La révélation de Baby Yoda dans la première saison de The Mandalorian et la popularité explosive du personnage s’est avérée être un moment décisif dans l’histoire des chaînes de streaming, prouvant qu’une série en ligne peut avoir autant d’impact sur la culture pop qu’une programmation télévisée classique comme copains et Le Trône de Fer. Chaque nouvelle émission en streaming est maintenant à la recherche de son propre moment «Baby Yoda». Matt Shakman, directeur de WandaVision, a récemment discuté de la possibilité que son émission ait un moment similaire définissant la culture pop.

« Je ne serais jamais assez audacieux pour dire que nous avons eu un moment Baby Yoda. Mais nous, vous savez, nous essayons certainement de raconter une histoire qui parle de ces deux personnages incroyables. Ces personnages qui ont fait une impression indélébile malgré avoir relativement peu de temps d’écran sur le dernier film que vous savez, quatre ou cinq films. Vous savez, quand ils sont, vous êtes en compétition dans ces films Avengers pour attirer l’attention avec tous ces différents personnages et toutes ces histoires différentes. «

« Le fait que Vision et Wanda aient été un duo si puissant, vous savez. Et je pense que les gens sont très séduits. Je suis certainement avec leur histoire d’amour. Et puis nous sommes capables de raconter cette histoire incroyable. Cette romance de plus de neuf ans épisodes, mais aussi une histoire d’aventure, un mystère, un thriller et une comédie. Il va à tous ces différents endroits. Donc, que vous ayez un moment bébé Yoda ou un tas de petits moments bébé Yoda, l’ultime chose pour moi en tant que conteur est que la puissance cumulée de ces neuf épisodes est un voyage vraiment satisfaisant. Et que les gens seront attirés du début à la fin. «

Le showrunner MCU Kevin Feige a été conçu à l’origine WandaVision comme un moyen d’explorer le traumatisme que Wanda Maximoff alias Scarlet Witch a vécu, alors qu’elle tente de construire un monde artificiel parfait où son petit ami androïde Vision est toujours en vie et les deux mènent une vie heureuse dans la banlieue. Pour Feige, chaque épisode de WandaVision est conçue pour provoquer une forte réaction, et son principal espoir est que la série garde le public autant The Mandalorian fait.

« Ce qui est amusant, c’est que je ne sais pas [which episode will garner the biggest reaction]. Je veux dire, n’importe lequel d’entre eux. Ils ont tous été conçus pour surprendre et ravir, comme on dit, alors nous verrons. Il y en a quelques-uns auxquels je peux penser, mais tous, je suis impatient et très excité de vivre pour la première fois de semaine en semaine en dévoilant et en voyant ce que les gens ressentent de semaine en semaine. «

« Habituellement, pour nous, bien sûr, cela a simplement été une fonctionnalité à présenter, et les moments dans les fonctionnalités pour lesquels nous serions excités, c’est pourquoi nous allions dans les cinémas pour regarder les moments du public. Maintenant, nous serons curieux pour voir quelqu’un dans les coulisses expérimenter ce que j’ai vécu en tant que fan épisode par épisode sur Mandalorian, qui est: « Oh, qu’est-ce qui va se passer? Où va-t-il? Que pensons-nous? » Ce sera amusant de voir sur WandaVision ce que les gens ressentent. «

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme Agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. La série sortira le 15 janvier sur Disney +. ComicBook.com nous apporte cette nouvelle.

