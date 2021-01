WandaVision donne à l’introduction de Jimmy Woo un rappel subtil à Ant-Man et à la guêpe

Pour les fans de MCU, le quatrième épisode de WandaVision, «Nous interrompons ce programme», s’est avéré être un grand soulagement car il a finalement révélé les réponses à nombre de ses mystères insondables et a mis fin à la plus folle des théories (certaines d’entre elles étaient de notre part). Mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas caché sa juste part de surprises et d’œufs de Pâques – comme l’arrivée de l’agent du FBI de Randall Park Jimmy Woo et la référence hilarante à Ant-Man et la guêpe. Il y a Spoilers à venir, alors soyez prévenu.

Alors que les fanatiques de MCU étaient absolument sûrs que la voix qu’ils avaient entendue à la radio dans l’épisode 2 brisant la sitcom-réalité pendant quelques secondes était celle de l’agent Jimmy Woo, le dernier épisode l’a confirmé. Woo a été vu pour la première fois dans Ant-Man et la guêpe en tant qu’officier de libération conditionnelle de Scott Lang qui a été chargé de s’assurer que le Vengeur ne bafoue pas son assignation à résidence après les événements de Captain America: guerre civile.

Le personnage attachant revient enfin dans WandaVision Épisode 4 alors qu’il cherche l’aide de SWORD pour résoudre le cas d’une personne disparue étrange, où les parents, les amis et les associés de l’individu ont oublié qu’ils existaient même en premier lieu. En fait, d’autres personnes ont même oublié l’existence de la ville que cette personne vit dans la ville en question est Westview, le même endroit que Wanda (ou quelqu’un d’autre) a sous un verrouillage de la fausse réalité.

Woo travaille avec Monica Rambeau pour résoudre ce cas mystérieux lorsqu’ils se heurtent au champ d’énergie entourant la ville. Il est la dernière personne à voir Monica avant qu’elle ne soit aspirée dans le monde de la sitcom et assiste SWORD depuis.

Mais quand il rencontre Monica pour la première fois, juste à l’extérieur de la ville de Westview, il exécute un tour de carte soigné avec sa carte d’identité, qui fait référence à la première apparition de Woo dans le MCU dans Ant-Man et la guêpe. Scott Lang avait montré à Woo quelques tours de cartes qu’il avait appris de la « Online Close-Up Magic University » pour divertir sa fille, Cassie, et il était évident que l’agent du FBI était intrigué et impressionné. Plus tard, il a également demandé à Lang comment il avait fait le tour et a même essayé d’apprendre la même chose à partir des vidéos « Online Close-Up Magic University », mais n’a réussi que par des tentatives ratées.

Comme Lang était coincé dans le royaume quantique pendant les cinq dernières années, on dirait que l’agent Woo a maîtrisé le truc tout seul ou avec un peu d’aide, à partir des vidéos de « magie de près ». Nous apprécions tout le travail acharné, Woo! Comme Woo est au cœur des tentatives faites pour briser la réalité de la sitcom, ce n’est peut-être pas la dernière fois qu’il nous impressionne avec ses tours de cartes. Jusque-là, il nous représentera dans WandaVision– ignorant et essayant de faire la tête ou la queue des petits indices sournois. Découvrez le dernier épisode de la série en streaming uniquement sur l’application officielle Disney +.

Sujets: WandaVision, Ant-Man 2, Disney Plus, Streaming