WandaVision Creator promet des réponses tout en évitant le Docteur Strange 2 questions

WandaVision Le créateur Jac Schaeffer promet que la série Disney + répondra aux questions des fans de Marvel Cinematic Universe. Cependant, quand il s’agit de Docteur Strange dans le multivers de la folie, dans laquelle Elizabeth Olsen joue également, Schaeffer garde la bouche fermée. Dans une nouvelle interview, on a demandé à Schaeffer comment le spectacle conduirait à la Docteur Strange suite et a déclaré qu’elle pouvait déclarer « presque rien » sur cet aspect de l’accord.

Indépendamment du manque de Docteur Strange dans le multivers de la folie info, Jac Schaeffer a assuré aux fans de MCU que WandaVision fournira des réponses. Après une lente combustion, la série a vraiment commencé à reprendre et à ressembler davantage à ce que les fans attendent de Marvel. Cela étant dit, plus la série est profonde, plus les questions ne cessent de surgir. Schaeffer avait ceci à dire à propos des 4 derniers épisodes à venir.

« Nous répondrons à toutes les choses auxquelles il faut répondre. En vérité, [Jimmy Woo] sont les écrivains. C’était nous qui écrivions sur le tableau blanc dans la salle des écrivains, en disant: «Comment pouvons-nous nous assurer que ce mystère se vérifie, que la logique vérifie, que tout cela fonctionne? Je suis tellement heureux que ce tableau blanc obtienne l’éclat qu’il obtient parce qu’il y avait tellement de détails qui n’ont pas fait partie de la série qui étaient comme les différentes pièces de notre plus grande construction du monde. Mais oui, il y aura des réponses. «

Évidemment, Jac Schaeffer n’a pas pu révéler de détails concernant son assurance de réponses. « Mais je peux vous dire que le parcours de Wanda et Vision, ainsi que les autres personnages, deviennent plus complexes à mesure que nous avançons », a déclaré Schaeffer. « Et il y a plus de surprises et plus de conflits à voir. » WandaVision a commencé par emmener les fans à travers une histoire de sitcoms classiques et en restant fidèles au principe. Maintenant, la réalité de Wanda s’effondre autour d’elle, au point qu’elle n’est même pas sûre de ce qui se passe.

L’acteur de Vision Paul Bettany a récemment tease que les choses allaient se réchauffer WandaVision. Son personnage vient de découvrir que quelque chose ne va pas avec Westview et ses habitants. Quant à ce que c’est exactement, personne n’est sûr. Mais il y aura des batailles, Bettany devinant que les épisodes 7 et 8 commenceront vraiment à révéler ce qui s’est passé tout le temps. «Vous avez besoin de grandes batailles et vous allez les avoir», tease Bettany.

WandaVision diffuse de nouveaux épisodes chaque vendredi, exclusivement sur Disney +. Alors que certains fans de MCU n’étaient, et ne sont probablement pas encore satisfaits du calendrier de sortie hebdomadaire, cela a donné un temps décent aux fans inconditionnels pour faire flotter leurs théories et les partager avec le monde. Quand cela vient à WandaVision, il y a beaucoup de théories qui circulent, ce qui signifie que ce sera très intéressant lorsque le mystère officiel sera enfin résolu dans la série. D’ici là, vous pouvez consulter l’interview de Jac Schaeffer ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Entertainment Tonight.

Sujets: WandaVision, Doctor Strange 2