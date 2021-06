« WandaVision » a édité sa séquence post-crédits

Marvel Studios pourrait préparer quelque chose de grand et les premiers signes ont été présentés à travers « WandaVision », dont la scène post-générique à la fin de la série a été légèrement modifiée, ce qui a conduit nombre de leurs fans à signaler d’éventuelles connexions avec » Doctor Strange in the Multiverse of Madness », une cassette dans laquelle la participation d’Elizabeth Olsen a été confirmée.

« WandaVision » a culminé en présentant Wanda Maximoff dans une cabane isolée à proximité des montagnes, où la puissante sorcière étudie les sorts du Darkhold au milieu d’une profonde méditation à travers sa forme astrale, jusqu’à ce qu’elle soit vue interrompue par les voix de ses fils Billy et Tommy, qui lui demandent de l’aide alors qu’ils ont été éliminés de la réalité.

Curiosamente, esta secuencia de “WandaVision” recientemente ha sido editada por el equipo de Marvel Studios, quienes han agregado más árboles al páramo montañoso en el que Wanda se encuentra y, si ponemos especial atención, una sombra misteriosa se mueve hacia la cabaña en la vivant.

Les fans de la série ont rapidement souligné que c’était le docteur Strange qui se dirigeait vers la nouvelle maison de Wanda en utilisant sa cape de lévitation. De plus, le générique a ajouté le nom de Michael Giacchino, en raison de l’utilisation du thème principal de « Doctor Strange » en arrière-plan pendant le générique.

C’est un scénario qui peut sembler un peu étrange s’il s’agit vraiment de Doctor Strange, car le sorcier suprême peut utiliser des portails qui les transportent rapidement à n’importe quel endroit, bien que, en cas de catastrophe à un niveau multidimensionnel, cette capacité puisse être affecté.

Les mouvements fluides de la caméra et de l’environnement numérique, qui semblent mieux travaillés par rapport à la séquence originale, pourraient indiquer que cette séquence a peut-être été filmée pour « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », qui a culminé sa production sous la direction de Sam Raimi en avril dernier. Jusqu’à présent, Marvel Studios n’a pas confirmé les raisons de ce changement.