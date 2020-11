WandaVision a demandé à Paul Bettany de repenser ses choix de carrière passés

L’une des entrées les plus étranges du MCU est le prochain spectacle Disney + WandaVision, avec Paul Bettany et Elizabeth Olsen dans le rôle de l’androïde titulaire de Vision et de la sorcière Wanda Maximoff. En partie film MCU, en partie sitcom à l’ancienne, la série promet de montrer les deux super-héros Marvel sous un tout nouveau jour. Dans une interview avec EW, Bettany a admis que son expérience positive de la série lui avait fait souhaiter qu’il avait choisi une carrière différente de celle de la réalisation de films.

« J’ai pensé, mon Dieu, j’ai ruiné toute ma vie. J’aurais dû faire des sitcoms tout ce temps. »

WandaVision a lieu après les événements de Avengers: Fin de partie. Wanda, toujours blessée par la perte de Vision aux mains de Thanos, utilise ses pouvoirs pour construire une réalité artificielle où son petit ami androïde est toujours en vie, et les deux vivent une vie de bonheur et d’harmonie parfaits dans la tradition des sitcoms classiques. Pour le showrunner MCU Kevin Feige, la prémisse d’évasion de la série a été inspirée par le confort qu’il tire lui-même de regarder de vieilles sitcoms.

«Je me préparais pour la journée et regardais une vieille sitcom parce que je ne pouvais plus suivre les nouvelles. En me préparant à aller sur le plateau ces dernières années, je n’arrêtais pas de penser à l’influence de ces programmes sur notre société et sur moi-même. , et avec quelle certitude je l’utilisais comme une évasion de la réalité où les choses pouvaient être attachées dans un joli arc en 30 minutes. «

Bien sûr, bien que la série puisse être conçue comme une sitcom classique, son histoire est profondément liée aux événements globaux au sein du MCU. Pour Olsen, la série était un moyen d’avoir enfin un scénario qui faisait de Wanda le centre du récit et qui permettra aux fans de faire un voyage dans l’esprit du personnage.

« C’est le plus grand cadeau que Marvel m’a fait, faire ce spectacle. Vous pouvez simplement vous concentrer sur elle et non sur ce qu’elle ressentait à travers les histoires de tout le monde … Je me sentais déjà comme si j’étais propriétaire d’elle parce que Marvel vous encourage toujours pour faire partie du processus. Mais plus encore maintenant, je sens que j’ai un très fort sentiment d’appartenance. Si quelqu’un voulait me poser une question sur l’avenir ou juste une question sur ce qu’elle penserait, je me sens comme cette fois a fourni cela. «

En plus de se concentrer sur Wanda et Vision, la série sera également un point de départ pour la prochaine phase des films MCU. Le rapport d’EW indique que la fin de WandaVision mènera directement aux événements de Docteur Strange dans le multivers de la folie, ce qui ouvrira le MCU aux dangers et aux possibilités du plus grand multivers.

« Notes de Feige [that WandaVision] va directement mettre en place le film 2022 Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec la sorcière d’Olsen jouant un rôle clé aux côtés du sorcier de Benedict Cumberbatch. «

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision met en vedette Elizabeth Olsen dans le rôle de Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. Cette nouvelle provient de Entertainment Weekly.

