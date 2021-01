WandaVision a déjà établi la présence de six nouveaux méchants dans le MCU

Jusqu’à présent, les principaux méchants du MCU ont été HYDRA et Thanos. Mais la phase III est terminée depuis longtemps – il est temps pour de nouveaux méchants et la première offre de la phase IV, à savoir, WandaVision n’a pas déçu car en seulement deux épisodes, il a tease la possibilité de non pas un, pas deux mais six méchants!

Commençons le compte à rebours, d’accord?

La grande faucheuse

Nous sommes normalement programmés pour sauter le générique d’ouverture et de clôture d’un film ou d’une émission, mais avec WandaVision vous devrez être extrêmement vigilant car ses titres de crédit semblent cacher de nombreux indices. Pour commencer, le Enchanté-Les titres d’ouverture de style du deuxième épisode de la série cachent des références à la sorcière, Agatha Harkness et Bova la vache qui a élevé Scarlet Witch dans les bandes dessinées. Mais celle qui nous préoccupe est la brève scène où Vision marche à travers les murs et des nombreux objets indésirables qui reposent dans les étagères de leur maison, l’un est un casque très reconnaissable qui appartient à un méchant notoire – le Grim Reaper.

Dans les bandes dessinées, le Grim Reaper s’appelait initialement Eric Williams qui a fini par devenir le méchant redouté après la mort de son frère, Simon (qui a été transformé en Wonder Man par le baron Zemo) en sauvant les Avengers. Alimenté par le chagrin et la rage de perdre son frère, Eric a tenu les Avengers pour responsables et avait pour objectif de les anéantir. Mais son principal problème était avec Vision qui possédait les modèles d’ondes cérébrales de son frère décédé.

À partir de là, une série de ses projets très étranges a commencé, comme proposer de transférer la conscience de l’androïde dans le corps préservé de son frère, puis proposer de faire de Captain America l’hôte à la place, puis réanimer son frère, puis essayer de tuer Wonder Man et Vision pour obtenir le « pur Simon » en un zombie ressemblant à la place. Ouf!

Ce qui rend possible l’apparition de Grim Reaper dans le MCU est le fait qu’à partir de maintenant, WandaVision ressemble à la 1985 de Steve Englehart Vision et la sorcière écarlate minisérie ainsi que 2015-16 Vision mini-série de Tom King et Gabriel Hernandez a lot. Ainsi, comme l’un des principaux antagonistes de ces bandes dessinées était le Reaper, cacher son casque comme un œuf de Pâques pourrait avoir des implications plus sombres.

HYDRE

D’accord, avant de commencer, nous convenons que ce méchant est plutôt vieux – plus vieux que Captain America ne l’est maintenant *sanglot* Mais le deuxième épisode de WandaVision Non seulement le nom du leader d’HYDRA, Strucker, qui a transformé Wanda et Pietro en surhumains, a également semblé impliquer que lui ou très probablement l’organisation terroriste n’en a pas fini avec le Vengeur. Qu’il s’agisse de la phrase inquiétante « Il vous laissera du temps », du discours continu sur les enfants pour planter l’idée de devenir mère dans la tête de Wanda, ou du fait que le Faucheur travaillait aussi autrefois avec l’organisation, HYDRA semble toujours être dans l’image et peut-être tirer pour transformer des enfants surpuissants en ses esclaves-soldats.

Méphisto

Si nous isolons les insinuations répétées visant Wanda sur le fait d’avoir des enfants et le chant effrayant de « Pour les enfants », qui s’est terminé par la découverte qu’elle était soudainement enceinte, nous avons un autre méchant qui pourrait en fait être le cerveau derrière la réalité inventée Scarlet Witch vit dedans. C’est Mephisto, le démon rusé qui est apparu pour la première fois dans la sortie de 1968 Le surfeur d’argent # 3 et porte de nombreux noms comme « Lucifer », « Prince of Lies » mais est plus connu sous le nom de « The Devil ».

Dans le deuxième épisode, on voit les ménagères de Westview se préparer à un spectacle de talents « pour les enfants » quand leur chef hautain, Dottie, remarque comment le « diable est dans les détails » auquel Agnès ironise avec effronterie « ce n’est pas le seul endroit où il est. » Tous les fans chevronnés de MCU le savent rien est toujours juste une ligne jetable. De plus, étant donné qu’il est évident qu’Agnès est vraiment la puissante sorcière Agatha Harkness déguisée, elle en sait peut-être beaucoup plus qu’elle ne le dit, ce qui pourrait confirmer que c’est bien Méphisto qui est sournoisement référencé ici. Il possède de nombreux pouvoirs mais ce qui nous préoccupe, c’est sa capacité à déformer la réalité comme le temps et à projeter des illusions. Il a même sa propre dimension de poche qu’il aime appeler l’enfer.

En ce qui concerne l’histoire de Mephisto avec Scarlet Witch, ce sont les éclats de son âme que Wanda a utilisés sans le savoir pour créer ses jumeaux, Billy et Tommy, qui ont finalement été tués lorsque le diable a été ressuscité. Bien que cela n’apparaisse pas dans la chaîne d’événements qui WandaVision suit, Marvel Studios a le don de transformer le scénario de la bande dessinée et ses personnages de manière à ce qu’il corresponde à sa plus grande histoire qui se dirige actuellement vers des chronologies alternatives et des univers multiples. Alors, qui mieux que Mephisto pour être le grand méchant de la phase IV et le signe avant-coureur du multivers? Même la bande-annonce de Loki tease l’arrivée de Méphisto en incluant l’image d’une figure diabolique sur un vitrail!

Beyonder

Alors que Mephisto s’est mêlé à de nombreux super-héros dans le passé, y compris le docteur Strange, le diable a également affronté un autre méchant qui s’appelle Beyonder. Tandis que WandaVision ne fait pas une référence évidente à lui, si vous regardez de près (comme de très près) la publicité dans son deuxième épisode, cela semble être plus qu’une simple référence à HYDRA.

Dans les publicités de montres encore aujourd’hui, les cadrans affichent presque toujours l’heure 10: 10 – cela permet à d’autres détails de la montre comme son logo ainsi que l’aiguille des minutes et des heures de se démarquer tout en lui donnant un aspect globalement symétrique. Mais au lieu de cela, le temps que la montre dans la seconde WandaVision émissions commerciales est de 2:42. L’attention aux détails est quelque chose dont Marvel Studios est fier et il y a donc de fortes chances que cette époque particulière ait été méticuleusement choisie pour invoquer un certain être ancien méchant connu sous le nom de Beyonder.

L’heure, 2:42, fait peut-être référence au Avengers comics Vol 1 # 242, où Vision revient à la «vie» après avoir été désactivé par l’ennemi des Fantastic Four, Annihilus, dans le # 233 et révèle au reste comment il a détecté l’arrivée imminente d’une force immensément puissante. Cela a fini par être le Beyonder qui kidnappe certains des Avengers, les Fantastic Four, les X-Men, etc. avec des criminels comme le Docteur Octopus, l’Enchanteresse, Kang, Galactus. Il a opposé les factions en guerre les unes aux autres, commençant ainsi les guerres secrètes sur Battleworld, la planète qu’il a construite.

Beyonder appartient à une race extraterrestre qui réside dans sa propre dimension au-delà de chaque univers et royaume. Fait intéressant, il possède également la capacité de manipuler la réalité et est très fasciné (lire: obsédé) par le concept de multivers.

OBJECTIF

Vers la fin du deuxième épisode, Wanda qui est soudainement enceinte, entend un bruit à l’extérieur et sort dans la rue avec Vision pour le vérifier. Nous voyons un couvercle de regard s’ouvrir et un homme en costume d’apiculteur en sortir. Le symbole au dos de son costume est celui de SWORD (Sentient Weapon Observation and Response Division), une organisation qui, dans les bandes dessinées, est comme une branche sœur du désormais défunt SHIELD Alors qu’ils sont les bons (peut-être), le costume nous see partage une similitude assez frappante avec les tenues portées par le génie mais les scientifiques diaboliques de l’organisation criminelle AIM (Advanced Idea Mechanics) qui sont avides de pouvoir et s’efforcent toujours de renverser les gouvernements du monde

Il y a aussi le fait que l’AIM a été fondé par le leader d’HYDRA Strucker, qui a également été nommé dans le deuxième épisode. Peut-être que, tout comme SHIELD a été secrètement infiltré par HYDRA, SWORD rampe déjà avec les escrocs de AIM

Essaim

Maintenant, cela peut sembler un peu tiré par les cheveux. Mais comme vous avez déjà fait la paix avec un article grouillant de théories sauvages, écoutez-nous. Alors que le costume de l’homme qui existe, le regard crie « AIM! » l’essaim d’abeilles tourbillonnant autour de lui ne le fait pas. Ce qu’ils nous rappellent, c’est le supervillain nazi Swarm, l’ennemi juré de Spider-man dans les bandes dessinées.

Il était anciennement connu sous le nom de Fritz von Meyer, qui était au départ l’un des meilleurs scientifiques d’Adolf Hitler. Quand il a essayé d’asservir une colonie d’abeilles mutées, ils l’ont complètement consumé ne laissant que son squelette derrière mais sa conscience est restée qui a ensuite fusionné avec celle des abeilles. Cela lui a donné la capacité de manipuler la ruche pour faire son offre et enfermer ses restes squelettiques lui donnant ainsi une forme étrange mais surtout étrange.

Croisons les doigts et espérons que les futurs épisodes de la série trouveront les réponses à nos questions brûlantes. Les premiers épisodes de WandaVision diffusent actuellement sur l’application officielle Disney +.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming