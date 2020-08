Vybz Kartel intervient.

Les querelles de Drake ne se limitent pas à sa ville ou même à l’Amérique du Nord, d’ailleurs. La sortie de “Only You Freestyle” avec Headie One a fait la une des journaux après que beaucoup aient perçu que Drake avait pris des photos sur Kanye West et Pusha T. Il fallait s’y attendre dans une certaine mesure, mais ces derniers temps, beaucoup ont commencé à prendre note que Drizzy avait peut-être tiré sur un légende du dancehall. «Avec Pop Skull à Gaza, mais pas que Gaza, mais c’est quand même une mazza / N *** comme veulent la paix comme le manioc / Mais nous laissons le pont brûler comme un grabba», rappe-t-il sur le disque. Un tir perçu sur Mavado qui a eu une querelle majeure avec Vybz Kartel tout au long des années 2000 connue sous le nom de Gully vs Gaza, Vado est revenu au cou de Drake sur Instagram, puis avec son morceau de diss surprise, “Enemy Lines”. “Vous n’êtes pas de Dancehall / Vous n’avez pas de pouvoir dans Dancehall et tout le monde sait qui vous présente Dancehall, alors ne vous sentez pas comme si vous manquiez de respect Gully enlevez votre cerveau et ne vous dépréciez plus”, a déclaré Vado en réponse. Vado n’a pas nécessairement tort dans sa critique de Drake, d’autant plus qu’ils étaient autrefois amis. Popcaan est un artiste OVO, cependant, qui est venu une fois sous l’aile Vybz Kartel. Et même avec le World Boss derrière les barreaux, il s’est assuré de participer à la querelle. S’adressant à IG, Vybz Kartel a partagé un clip de “Only You Freestyle” avec la légende “Where is the dis?” avec un drapeau jamaïcain et canadien. Peu de temps après, il a partagé une vidéo de l’entrevue de Drake avec Nardwuar où le rappeur canadien appelle à la liberté de Vybz. Découvrez les deux clips ci-dessous.