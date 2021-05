Voyons-nous bientôt des jeux PlayStation sur iPhone? – 45secondes.fr.de

Sony devient mobile: The Last of Us, Horizon Zero Dawn, Predator et de nombreux autres jeux pourraient bientôt avoir une ramification sur les smartphones Android et iOS.

Le marché des jeux mobiles est en croissance – même les grands éditeurs de jeux le reconnaissent depuis longtemps et implémentent des titres bien connus pour les smartphones: Mario Kart, Pokémon, The Elder Scrolls, Fallout, Dragon Quest et de nombreux autres titres ont déjà une ramification mobile. Après le succès de certaines implémentations sur PC, Sony a également goûté au sang et a annoncé qu’il continuerait également à conquérir le marché du mobile.

Il reste quelques points d’interrogation

Cette première annonce est source de joie pour les joueurs mobiles, mais elle soulève également quelques interrogations. On ne sait pas encore si les titres annoncés sont des jeux complets ou si Sony est plus orienté vers Nintendo et adapte les grandes franchises comme des jeux mobiles. De plus, Sony n’a pas encore révélé quand exactement vous pouvez vous attendre au premier jeu PlayStation pour iPhone et téléphones Android. Selon le PDG Jim Ryan, cela ne devrait pas être long.

Jeux PlayStation pour Android et iOS – Est-ce que cela peut fonctionner?

Oui il peut. Nintendo ouvre la voie depuis un certain temps. L’éditeur japonais compte désormais plus de dix titres dans les app stores Google et Apple. Il y a entre autres Pokémon GO, Animal Crossing Pocket Camp, Super Mario Run, Mario Kart Tour et Héros de l’emblème du feu. Bethesda a également franchi le pas du mobile il y a longtemps et a entre autres The Elder Scrolls: Lames et Abri antiatomique deux jeux populaires adaptés aux smartphones. Les deux premières parties de Perte sont même disponibles dans leur version PC ou console. Et puisque toutes les bonnes choses viennent par trois: Blizzard l’a Diablo Immortel également un rôti mobile au four.









