Voyez le moment où Garth Brooks étonne une jeune fan en lui donnant sa guitare en plein concert

Garth Brooks a fait une surprise spéciale à un jeune fan alors qu’il se produisait à Kansas City, Missouri, ce week-end.

Il était sur scène quand il a vu deux filles dans la foule avec une pancarte indiquant : « Garth… c’est notre premier concert. »

« Je devrais signer quelque chose ! » la superstar country, 59 ans, les a interpellés. Puis, remarquant le nom d’une des filles, Giada, sur la pancarte, il eut une idée.

« Votre nom commence par G, mon nom commence par G », a-t-il déclaré dans une vidéo TikTok du moment. « Maintenant, attendez une minute, qu’est-ce qu’il y a un G dessus auquel je pense ? »

Ensuite, il a enlevé sa guitare de son dos et l’a signée, jetant un coup d’œil au panneau pour s’assurer qu’il avait bien orthographié le nom.

En rapport

La foule a applaudi et les deux filles avaient l’air absolument émerveillées lorsqu’il a remis son instrument.

Ce n’était pas la première fois que Brooks donnait sa guitare lors d’un concert. En 2014, il se produisait à Minneapolis lorsqu’il a repéré un signe poignant dans la foule qui disait : « Chimio ce matin, Garth ce soir. Profitez de la danse.

Le signe appartenait à Teresa Shaw, qui luttait contre un cancer du sein de stade 3, selon l’affilié de NBC KARE-11. Ushers l’a emmenée sur le devant de la scène alors qu’il chantait sa chanson de 1990 « The Dance ». Il lui a aussi donné sa guitare.

« Tu as toute ma force, tu as la force de tout le monde ici, et tu vas botter le cancer, c’est un–! » Il lui a dit.

En rapport

Cinq ans plus tard, alors que son cancer était en rémission, Shaw a eu la chance de retrouver Brooks et de partager ce que ce moment signifiait pour elle. Le journaliste de KARE-11, Boyd Huppert, a partagé une photo de leurs retrouvailles sur Twitter.

Il y a cinq ans, elle a brandi une pancarte lors d’un concert de Garth Brooks : « CHEMO CE MATIN. GARTH CE SOIR. PROFITEZ DE LA DANSE. Elle a arrêté le spectacle. « Vous avez la force de tout le monde ici », lui a promis Garth. Tonite Teresa Shaw n’a pas de cancer – et retour avec Garth : https://t.co/GTvE4njAIl pic.twitter.com/WP0Bf2aXvf – Boyd Huppert (@BoydHuppert) 5 mai 2019

« Honnêtement, je ne pense pas que je serais ici sans cette nuit-là », a déclaré Shaw dans une interview en 2019 avec KARE-11.

Brooks est devenu ému en réfléchissant à l’expérience touchante que lui et Shaw ont partagée.

« J’ai un pouvoir plus élevé, et je crois que si nous nous concentrons tous sur une personne, cela aide cette personne », a-t-il déclaré. « Il y a eu beaucoup de prières pour cette femme. »

En rapport: