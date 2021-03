Voyagers Trailer se lance dans une mission spatiale chaotique avec Lily-Rose Depp et Colin Farrell

Lionsgate a publié la première bande-annonce du prochain thriller de science-fiction Voyageurs. Le film se déroule trente ans dans le futur et suit une équipe de trente voyageurs en mission spatiale pour trouver une nouvelle maison sous les ordres de Richard Alling. Réalisé par Neil Burger, le film met en vedette Colin Farrell, Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, FionnWhitehead et Isaac Hempstead Wright.

La bande-annonce présente les personnages consommant une substance appelée «bleu», un dosage nécessaire pour une éventuelle expérimentation. Ce qui suit est une torsion brutale dans la bande-annonce lorsque les voyageurs deviennent chaotiques et rebelles aux règles, aux protocoles et finissent par se retourner les uns contre les autres. La bande-annonce impose des images d’animaux entre les séquences, en particulier d’un zèbre poursuivi par un lion. Les personnages eux-mêmes commencent à afficher des instincts animaux et semblent n’avoir aucune émotion à un moment donné.

Le film semble peut-être aborder la nature destructrice des humains. Il se déroule dans le futur où les humains sont obligés de chercher une nouvelle maison dans l’espace lointain. La bande-annonce présente des séquences de démolitions, d’explosions et peut-être de guerre; qui indiquent que les humains ont détruit la planète en raison d’années de destruction, d’exploitation des ressources et de mépris total pour la nature. Mais que se passe-t-il si les humains n’ont aucune envie de changer? Le synopsis officiel de Voyageurs se lit comme suit.

<< L'avenir de la race humaine étant en jeu, un groupe de jeunes hommes et femmes, élevés pour l'intelligence et l'obéissance, se lance dans une expédition pour coloniser une planète lointaine. Mais lorsqu'ils découvrent des secrets inquiétants sur la mission, ils défient leur entraînement et commencent à explorer leurs natures les plus primitives. Alors que la vie sur le navire sombre dans le chaos, ils sont consumés par la peur, la luxure et la soif insatiable de pouvoir. "

Le film explorera probablement les tendances humaines sombres et profondes, leur soif et leur avidité pour plus. La mission spatiale trouverait les personnages se battant pour leurs désirs insatiables, conduisant à l’anarchie et aux ravages, tout comme ils l’avaient fait sur leur planète d’origine.

Réalisateur Neil Burger a déjà exploré ces concepts avec ses personnages dans des films comme Illimité, L’illusioniste, et Divergent. Toutes les pistes de ces films étaient désorientées et confuses, et essayaient de démêler la vérité par des moyens dangereux. Il a le don de créer des personnages désordonnés, et il les explore toujours ainsi que leurs instincts primitifs dans des décors tumultueux et frénétiques.

Voyageur devait initialement sortir en novembre 2020; cependant, la pandémie a conduit les producteurs à reporter la date de sortie au 9 avril 2021. Les stars du cinéma Colin Farrell, Tye Sheridan, Lily-Rose Melody Depp, Fionn Whitehead, Isaac Hempstead Wright entre autres. La bande-annonce ne révèle pas grand-chose et la plupart sont laissées à des spéculations, le film a l’air exaspérant et exaltant.