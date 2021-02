Vous utilisez mal Google Photos: ce geste caché vous permet de vous déplacer plus rapidement dans la galerie

Même s’il est avec nous depuis quelques années maintenant, Google Photos ne cesse de nous cacher des secrets. L’application de stockage et d’organisation d’images et de vidéos dans le cloud est, pour beaucoup, l’une des meilleures créations de l’histoire de Google, et c’est qu’elle est devenue en peu de temps un outil indispensable pour des millions d’utilisateurs. Dont, beaucoup ne profitent même pas pleinement de la plate-forme.

L’un des derniers astuces cachées de l’application à découvrir provient de l’utilisateur de Reddit u / Ashanmaril, qui a découvert comment il est possible de faire défiler la galerie d’images de Google Photos de manière beaucoup plus précise, modifiant la vitesse du mouvement d’un simple geste.

Modifiez la vitesse du « défilement » dans la galerie Google Photos d’un simple geste

Comme indiqué par cet utilisateur de Reddit, Google Photos cache un fonction utile qui vous permet de changer la vitesse de déplacement lors du défilement dans la galerie d’images de l’application. Pour ce faire, il vous suffit de maintenez votre doigt sur l’indicateur de défilement sur le côté droit de l’écran Oui faites glisser vers la gauche pour ralentir, ou revenez à droite pour l’augmenter. Selon l’endroit où se trouve notre doigt sur l’écran, le faire défiler ce sera plus rapide ou plus lent. Dans la vidéo ci-dessous ces lignes, vous pouvez voir plus en détail:

Comme nous l’avons vu, ce mode de mouvement fonctionne également sur des albums propres et partagés, et pas seulement dans la galerie d’images de l’application. Cependant, c’est dans la galerie chronologique que vous pouvez vraiment tirer le meilleur parti de cette application, car grâce à la possibilité de ralentir la vitesse du faire défiler c’est beaucoup plus facile se déplacer entre les mois d’une année spécifique. Cela peut être un peu inconfortable au début, mais avec un peu de pratique, cela devient un geste totalement naturel, et cela devient extrêmement pratique.

Il n’est pas étonnant que ce soit une astuce si peu connue des utilisateurs de Google Photos: lorsque vous effleurez vers la gauche ou la droite, aucun type d’indicateur n’apparaît reflétant la vitesse du mouvementet le bar faire défiler il ne change pas non plus de taille ou de forme.

Pour ceux qui connaissent les appareils iOS tels que les iPhones ou les iPads, l’astuce Google Photos dont nous nous référons ne semblera pas quelque chose de nouveau: sur le système d’exploitation mobile d’Apple le soi-disant «lavage de précision» est intégré dans différents éléments du système, comme les barres de progression du lecteur Apple Music, ainsi que la barre de défilement horizontale dans les documents ou les pages Web. Cependant, peu d’applications et de plates-formes utilisent cette méthode de défilement sur Android.

