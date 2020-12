Vous pouvez passer de longues heures sur votre téléphone sans vous soucier de votre santé mentale

Tendance FP04 déc.2020 10:47:53 IST

Bien que généralement passer des heures collées à un smartphone soit considéré comme une source d’anxiété, de dépression ou de stress par les chercheurs, qui conseillent de faire preuve de prudence lors de son utilisation, une nouvelle étude indique que le temps passé sur le smartphone n’était pas lié à une mauvaise santé mentale. L’étude a été menée par l’Université de Lancaster, l’Université de Bath et l’Université de Lincoln et publié dans le journal Technologie, esprit et comportement.

Les auteurs de l’étude ont mesuré le temps passé sur leurs smartphones par 199 utilisateurs d’iPhone et 45 utilisateurs d’Android. Les volontaires ont ensuite été interrogés sur leur santé mentale et physique. Ils ont également été amenés à compléter des systèmes de mesure de l’anxiété et de la dépression à l’échelle clinique et à une échelle mesurant à quel point ils pensaient que l’utilisation de leur smartphone était problématique, pour arriver à une conclusion.

Auteur principal de l’étude Heather Shaw dit dans un communiqué que l’utilisation quotidienne d’un smartphone par une personne n’agissait pas comme un prédicteur d’anxiété, de dépression ou de stress. Ceux qui ont présenté une anxiété générale et un trouble dépressif majeur n’ont pas utilisé leur téléphone plus que ceux qui ont obtenu un score inférieur au seuil.

L’équipe d’étude, à son tour, a constaté que la santé mentale était en fait associée aux préoccupations que les participants ressentaient au sujet de leur propre utilisation de leur smartphone.

Shaw a ajouté: « Il est important de considérer l’utilisation réelle de l’appareil séparément des préoccupations et des inquiétudes des gens au sujet de la technologie. En effet, la première ne montre pas de relations notables avec la santé mentale, contrairement à la seconde. »

Le Dr David Ellis, de la School of Management de l’Université de Bath, a ajouté que les résultats de leur étude s’ajoutent à un nombre croissant de recherches qui suggèrent que la réduction du temps d’écran ne rend pas nécessairement les gens plus heureux.

