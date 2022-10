Vous pouvez louer la cabine Scream 3 sur Airbnb

Un emplacement de premier plan dans Cri 3 était la cabane de Sidney Prescott (Neve Campbell). Le lieu de tournage sert maintenant de location de vacances et de lieu d’événements spéciaux. Alors qu’à l’intérieur du Pousser un cri franchise, la cabine était prétendument près de la côte centrale de la Californie à Monterey. Dans la vraie vie, les visiteurs peuvent le trouver à Topanga, à quelques kilomètres au nord de Malibu.





«C’était très haut dans les collines. C’était tout un schlep pour les Teamsters de tout obtenir là-haut, mais c’était un excellent emplacement », a déclaré le réalisateur Wes Craven dans le commentaire du DVD.

Anciennement connue sous le nom de Windwalk Ranch, la propriété appartenait auparavant à Cuillères en argent l’acteur Ricky Schroder et sa femme d’alors Andrea de 2005 à 2019, ce qui aurait été après que Craven et sa compagnie aient tiré Cri 3 là. Le complexe a ensuite été réhabilité et rebaptisé par Elsewhere California sous le nom de The Estate après un accord hors marché de 9,3 millions de dollars.

L’emplacement, situé au bout d’un chemin privé, est entouré de vastes étendues et de routes poussiéreuses. Selon Dirt, sept espaces uniques sont disponibles pour des séjours de courte et longue durée, des événements spéciaux, des tournages et des séances photo. Le lieu comprend une résidence principale, une grange, une maison d’amis, des calèches, des sentiers, des jardins fleuris, un grand manège et plusieurs chênes centenaires.

La structure qui Cri 3 utilisée comme résidence de Sidney est connue sous le nom de Gate House. Plus important encore, la Gate House a été montrée à la toute fin du film, où Dewey Riley (David Arquette) a proposé à Gale Weathers (Courtney Cox) sur le pont principal. Cette scène a été peu suivie par Sidney se sentant suffisamment à l’aise pour laisser sa porte d’entrée s’ouvrir, clôturant ce qui devait être la fin d’une trilogie.

« Nous pensions tous que Sidney avait mérité le droit d’avoir les portes ouvertes. »

Où les clients séjourneront

En raison du remodelage, la cabine est maintenant moins rustique et a une ambiance plus bohème ou glam Old Hollywood. Cependant, les portes de la grange, le revêtement mural en briques, les baies vitrées visibles dans le film et l’aménagement général restent intacts.

Il se compose de deux chambres et d’une grande salle de bain sur 1 053 pieds carrés. Il y a aussi un salon, une salle à manger, un loft au toit en pointe, une cuisine entièrement équipée avec évier de ferme, une gamme professionnelle, une machine à expresso et une suite d’appareils électroménagers en acier inoxydable avec un réfrigérateur à deux portes surdimensionné. La propriété comprend également une laveuse/sécheuse sur place et une connexion Wi-Fi.

Les clients trouveront deux ponts massifs à l’extérieur de la cabine, dont un à l’avant avec des chaises longues, un foyer, une salle à manger, un barbecue, une douche et une baignoire en cèdre pouvant accueillir six personnes. La terrasse secondaire entoure l’arrière de la maison et a été équipée de fauteuils à bascule, d’un coin salon et d’un accès à la chambre principale.

Les tarifs sur Airbnb commencent à environ 600 €, ce que certains pourraient trouver plus effrayant que n’importe quel film d’horreur qu’ils ont regardé. Les clients doivent également savoir que les cerfs les accueilleront probablement à leur arrivée. Cependant, ils offriront sans aucun doute un accueil beaucoup plus chaleureux que Ghostface ou le spectre de la mère assassinée de Sidney, Maureen (Lynn McRee).