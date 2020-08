Vous pouvez désormais écouter la bande originale de Cowboy Bebop en streaming

Pour continuer notre croisade en ces temps turbulents, les études Sunrise et Flying Dog ont partagé la bande originale de Cowboy Bebop et des milliers de chansons liées avec d’autres séries de anime.

Plus de 500 chansons ont atteint différents services de musique sur Internet (Spotify, YouTube Music). De cette façon, vous pouvez choisir d’animer votre soirée avec le blues mélodieux de Cowboy Beboprevivez la ferveur des batailles en Code Geass, sentez-vous dans un opéra avec la musique de Escaflowne et de plus.

Le lancement comprenait également des vidéos promotionnelles pour les franchises. Cowboy Bebop et Code Geass: Hangyaku no LelouchIls ont également publié leurs bandes sonores via les services de streaming susmentionnés.

Si pour quelque chose nous pouvons facilement nous souvenir de ce travail de anime C’est pour le style musical qui l’a accompagnée tout au long de 26 épisodes. Chacun des épisodes a une pièce irremplaçable et parmi les plus importants est “Le vrai blues folklorique” qui, avec la pièce que nous avons en tête, sont les deux pièces que le public identifie le plus par rapport à la série

Avez-vous une bande-son préférée parmi cette playlist?

Avec les informations de: Natalie Comic

