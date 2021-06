Vous pouvez célébrer le Captain Picard Day dans ‘Star Trek Fleet Command’ dès maintenant

Le jeu mobile « Star Trek » « Star Trek Fleet Command » propose audacieusement une semaine de célébration de Jean-Luc Picard, un capitaine si populaire qu’il a dirigé deux émissions de télévision en franchise.

« Le capitaine Picard fait ses débuts très attendus dans le jeu aux côtés de nouveaux personnages, missions et cadeaux dans le jeu pour donner aux fans de quoi célébrer toute la semaine », a déclaré le développeur Scopely dans un communiqué mercredi 16 juin, deux jours après un soft lancement du contenu dans l’App Store iOS et Google Play.

Jusqu’au dimanche 20 juin, les commandants recevront une gamme d’avantages à saveur picarde, tels qu’un avatar Picard « facepalm », des projectiles avec des thèmes de « Star Trek: The Next Generation » (TNG), l’ajout du célèbre officier adolescent Wesley Crusher of TNG, et bien sûr Picard lui-même comme l’un des personnages du jeu.

Le capitaine Jean-Luc Picard se diffuse dans le jeu mobile Star Trek Fleet Command pour Captain Picard Day en juin 2021. L'enseigne Wesley Crusher rejoint également le Star Trek Fleet Command cette semaine !

« Les joueurs peuvent gagner des fragments pour déverrouiller ces personnages en explorant la galaxie et en accomplissant des missions, en atteignant des jalons d’événements, en participant au Battle Pass et plus encore », a déclaré Scopely. Vous avez également la possibilité de gagner des récompenses sur le thème Picard, y compris des pièces Picard.

Vous pouvez profiter de tout ce nouveau contenu TNG aux côtés de 10 nouvelles missions en jeu, dont cinq axées sur un arc de personnage Picard. Et si cela ne suffit pas, les acteurs de TNG LeVar Burton (Geordi), Brent Spiner (Data) et Jonathan Frakes (Number One) ont fait un bref teaser pour le plaisir des fans.

La bande-annonce montre Frakes tirant un coup de feu depuis l’emblématique pont Enterprise-D. « Oui! » crie-t-il, mais il se rend vite compte qu’il s’est accidentellement engagé dans un tir ami.

« Je pensais que votre dispositif de camouflage était allumé », commente Spiner.

« LeVar a dit qu’il l’avait réparé », répond Frakes.

Burton apparaît à l’écran, portant un masque facial, annonçant qu’il vient de réparer le dispositif de dissimulation. Voyant les visages confus, il demande : « Qu’avez-vous fait les gars ? Une pause maladroite plus tard, il ajoute : « Oh non ! »

La franchise « Star Trek » a vu de nombreuses nouvelles entrées à la télévision ces dernières années, parmi lesquelles la première saison de « Picard » en 2020 qui avait de nombreux acteurs et rappels de la série TNG 1987-1994. Une deuxième saison retardée par la pandémie de « Picard » est en production pour ce qui est devrait être une version 2022 sur le service de streaming Paramount+.

