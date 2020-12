Ces dernières années, être capable de caresser et d’interagir avec des animaux a été l’une des principales choses sur lesquelles les gens se concentrent dans les jeux. Ce n’est pas étonnant, car les animaux sont des trésors vraiment incroyables, de purs joyaux dans ce monde. Pourquoi n’en serait-il pas de même dans les jeux vidéo?

Vous pouvez caresser le chat dans Cyberpunk 2077

Tout le monde a besoin de lire ceci; vous pouvez caresser le chat dans Cyberpunk 2077. Cela a été mentionné en juin / juillet que c’était possible. Cependant, c’était une démo et les premières images du jeu. On ne sait jamais si la version finale du titre l’aurait encore inclus! Mais hélas, vous pouvez caresser les chats!

Pour caresser un chat, vous devez d’abord en trouver un. Vous pouvez en voir un lors de la mission The Ripperdoc. Lorsque votre objectif est de Rencontre avec le ripperdoc, quand vous y êtes presque, à environ 10 mètres, vous serez dans une allée avec quelques personnes, l’une est assise dans l’escalier et l’autre par terre. À côté du PNJ dans les escaliers se trouve le chat!

En relation: Comment désactiver l’abbération chromatique dans Cyberpunk 2077

Approchez-vous du chat et appuyez sur Carré ou X. Si sur PC, appuyez sur F, et c’est tout. Vous verrez l’animation de V caressant le chat!

Curieusement, c’est le changement complet du jeu précédent de CD PROJEKT RED, la série The Witcher, car les chats n’aimaient pas Geralt of Riva, peut-être que c’était les yeux de chat, ou ils pourraient qu’il était un mutant. Donc, le changement de ton de pouvoir caresser les animaux mignons est maintenant une bonne idée!

En relation: Où trouver Hideo Kojima dans Cyberpunk 2077

D’après le subreddit Cyberpunk2077, il semble que beaucoup de gens étaient sur le point d’acheter ou non ce jeu, mais depuis la confirmation que les chats sont pignons, il semble que de nombreux joueurs aient sauté par-dessus la clôture pour acheter le jeu instantanément! Consultez simplement certains de ces commentaires ci-dessous.