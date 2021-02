Vous pouvez ainsi numériser des documents PDF avec votre smartphone

De nos jours, vous n’avez pas besoin d’un scanner pour numériser des documents et les archiver au format PDF. Un smartphone avec un appareil photo décent suffit pour créer votre propre document PDF au bureau à domicile. Nous allons vous montrer à quoi vous devez prêter attention.

Les fichiers PDF sont devenus un élément indispensable de la vie quotidienne Le format de fichier est depuis longtemps la norme pour l’archivage, l’édition et l’envoi de documents sous forme numérique. Mais vous pouvez travailler avec des PDF non seulement sur votre PC. Il existe désormais suffisamment d’applications pour smartphones qui vous permettent de créer et de modifier des fichiers PDF. Mais ce n’est pas tout: si le smartphone est équipé d’un appareil photo approprié, vous pouvez même l’utiliser comme scanner de documents.

Outil gratuit pour Android et iOS

Pour «numériser» un document avec votre smartphone et l’enregistrer au format PDF, vous avez d’abord besoin d’une application adaptée. L’application CamScanner, par exemple, disponible gratuitement pour Android et iOS et qui est destinée à servir d’exemple ici, est idéale. La « numérisation » elle-même s’effectue en principe en prenant une photo du document correspondant à l’aide de l’appareil photo principal. Ensuite, l’image capturée de cette manière est modifiée et convertie en fichier PDF par l’application.

Photographier et éditer le document

Dès que vous ouvrez l’application, il vous demande si vous souhaitez vous connecter ou vous inscrire. Ni l’un ni l’autre n’est nécessaire, car vous pouvez simplement continuer sans vous inscrire. Dès que l’application vous montre l’écran de démarrage, appuyez sur le symbole de la caméra en bas et vous pouvez maintenant simplement photographier les documents souhaités. Dès qu’une page a été photographiée et confirmée, vous avez toujours la possibilité de la modifier et, par exemple, d’en couper les bords. Dès que la page a été modifiée, appuyez simplement sur le bouton Enregistrer.

Exportez les fichiers PDF créés

Vous pouvez ensuite ajouter d’autres pages à votre document en cliquant simplement sur le bouton correspondant. Vous pouvez également utiliser le bouton «Partager» pour enregistrer les pages existantes au format PDF dans un périphérique de stockage en nuage tel que Google Drive, OneDrive ou DropBox, ou les envoyer dans une boîte aux lettres par e-mail. Toutes les applications stockées sur le smartphone capables de traiter le format PDF sont automatiquement répertoriées.

CamScanner est disponible gratuitement pour Android et iOS.



Pour « numériser » les pages souhaitées sont simplement photographiées.



Ensuite, les bords sont coupés.



L’aperçu montre les pages individuelles du PDF.



Le PDF est exporté via « Partager ».



Applications alternatives

En plus de CamScanner, il existe bien sûr un certain nombre d’autres applications pour numériser des fichiers PDF. Les utilisateurs d’Android peuvent, par exemple, utiliser des scanners PDF ou des scanners Quick PDF. Le programme Genius Scan convient comme scanner PDF iPhone.

