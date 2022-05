Vous n’aimez pas les comédies musicales ? Voici 4 titres qui vous feront craquer pour le genre

Il est clair que les comédies musicales ne sont pas pour tout le monde et que ce sont souvent les films qui coupent le moins de billets en salles. Rappelez-vous juste la performance de la dernière production de Steven Spielberg, West Side Story. Pour mieux comprendre, les titres comme et tout ça, le novice rebelle, La Terre sont les pièces fondamentales dans l’industrie cinématographique qui ne sont parfois pas faciles à digérer pour ceux qui n’apprécient pas ces histoires. Par conséquent, nous vous en parlons 4 qu’il ne faut pas manquer pour tomber amoureux du genre.

Comédies musicales incontournables

Rocketman

Elton John et le cinéma ont une relation très étroite. Au milieu des années 1990, il remporte un oscar grâce à la musique qu’il a écrite pour Le roi Lion depuis Disney et il y a deux ans il répétait grâce à un film très personnel pour lui : Rocketman. Protagonisée par Taron Egerton (homme du roi), se concentre sur la vie de l’un des musiciens les plus importants de l’histoire, dans un voyage très sincère sur sa relation avec sa famille, l’art et les addictions. vous pouvez le voir dans Netflix.

The Greatest Showman

Juste pour les noms qui font partie de ce casting, vous devriez déjà essayer. Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Zendaya et Zac Efron mener ce film centré sur la vie de Phineas TaylorBarnum, un entrepreneur qui a vécu entre 1810 et 1891, et est devenu une éminence du cirque en fondant le « Ringling Bros.et Barnum & Bailey Circus ». Le film est disponible sur Disney+.

Tick, Tick… Boom!

La production qui lui a valu une nomination pour oscar un Andrew Garfield et a montré qu’il avait un grand talent musical. Dirigée par Lin-Manuel Miranda se concentre sur la vie de Jonathan Larson, le créateur de la comédie musicale la plus importante de Broadway, Location. Disponible en Netflix vous fera réfléchir sur votre vie et sur les objectifs que vous vous êtes fixés, surtout si vous avez 30 ans ou sur le point de les atteindre.

Hamilton

Et si de Lin-Manuel Miranda nous avons parlé, comment ne pas mentionner la comédie musicale qui a changé l’histoire en Broadway. Raconter des faits historiques peut être un spectacle amusant s’il est laissé entre les mains de cet artiste qui a pris sur lui de parler de l’un des pères fondateurs de l’Amérique du Nord : Alexandre Hamilton. Disponible en Disney+, il vous est impossible de ne pas continuer à chanter ses chansons après l’avoir vu d’un bout à l’autre.

