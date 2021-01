Vous avez aimé Lupin? Consultez une liste de travaux d’assaut

Lupin est le succès actuel de la Netflix. Avec un complot d’assaut, la série est assez amusante et vous pouvez lire notre critique en cliquant ici.

Si vous l’avez aimé, découvrez maintenant d’autres œuvres très similaires à la série mettant en vedette Omar Sy:

Ant-Man (2015, Peyton Reed)

En ouvrant la liste, nous avons l’un des films de super-héros de la phase 3 de Marvel, L’homme fourmi.

Dans l’intrigue, Scott Lang (Paul Rudd) finit par voler le costume de Hank Pym (Michael Douglas), l’ancien super-héros Ant-Man et doit maintenant aider le scientifique à vaincre son élève, Darren Cross (Corey Stoll).

La fonction MCU est très divertissante et a un fort attrait pour le divertissement, car elle a une petite parcelle plus fermée (ba dun tass). La bonne performance de Rudd et l’excellent personnage Luis (Michael Peña) sont les points forts du film.

Le plan parfait (2006, Spike Lee)

En vedette Denzel Washington, Jodie Forster et Clive Owen, le long métrage Spike Lee raconte l’histoire d’un groupe de cambrioleurs qui veulent voler une grande banque. Avec un schéma complexe, ils sont très rusés et doivent affronter un grand détective (Washington).

Le film montre plusieurs Retournement de situation et beaucoup de créativité de la part du scénario. Avec la direction compétente de Lee, le film a des points très intéressants, tout comme la série Lupin.

Chiens à louer (1992, Quentin Tarantino)

Réalisé par la légende Quentin Tarantino, Louer des chiens raconte l’histoire de voleurs qui se livrent une arnaque et se méfient désormais les uns des autres.

La signature de Tarantino est forte ici, avec des dialogues agiles, un jeu et une mise en scène incroyables, ainsi que beaucoup de violence. Dogs for Hire est l’une des meilleures œuvres du réalisateur et figure certainement sur cette liste avec de nombreux mérites en tant que l’un des meilleurs films d’assaut de tous les temps.

Truc de maîtrise (2013, Louis Leterrier, Jon M. Chu, David Gould)

Un groupe de magiciens applique divers coups à travers le monde. Un détective impétueux les poursuit à cause de son obsession pour l’affaire.

L’astuce du maître subvertit le genre en utilisant des artefacts comme l’illusion et de magnifiques tours. Avec un casting stellaire, formé par Woody Harrison, Mark Ruffallo et Jesse Eisenbergh, par exemple, le film comporte de nombreux dispositifs similaires à la série française de Netflix.

Dans Rhythm of Escape (2017, Edgar Wright)

Un jeune conducteur de voiture aide un groupe de voleurs à porter plusieurs coups. Après avoir vu que les choses se compliquaient, il essaie maintenant de sortir de cette vie et d’avoir une romance avec une belle serveuse.

Dans Escape Rhythm a un casting très talentueux, mais de Tchernobyl, car plusieurs acteurs ont de graves problèmes personnels. Cependant, le film de Edgar Wright il combine très bien des genres comme l’action et l’aventure, ainsi qu’une bande-son impeccable.

Onze hommes et un secret (2001, Steven Soderbergh)

La clôture de la liste est un chef-d’œuvre des films d’assaut: Onze hommes et un secret. L’une des versions remaniées du long métrage, le film raconte l’histoire de Danny Ocean (George Clooney), un homme qui vient de sortir de prison et veut retrouver son prestige comme l’un des meilleurs et des plus grands cambrioleurs de tous les temps. Ocean rejoint un groupe de dix hommes, car il veut voler trois casinos simultanément.

Eleven Men and a Secret est une légende du genre assaut, car elle a fini par être honorée à plusieurs reprises par d’autres œuvres. Avec d’excellentes performances et une magnifique mise en scène de Soderbergh, le film reste excellent aujourd’hui, amusant et béant avec une telle créativité dans le scénario.

Prime:

Rick & Morty – Un équipage sur Morty de Crewcoo (saison 4)

En parlant d’hommages à Onze hommes et un secret, l’épisode Un équipage sur Morty de Crewcoo c’est une satire sur les traits d’assaut.

Avec le texte se moquant à tout moment du manque d’inventivité et des absurdités des films en question, l’épisode est de faire des fans de Rick et Morty rire aux éclats et être perplexe avec une telle audace! La critique s’étend toujours aux nerds toxiques et à d’autres questions très bien discutées ici. Cela en vaut la peine, tout comme Lupin.

Voir la bande-annonce de Lupin: