Vous allez vouloir acheter le nouveau pot intelligent Xiaomi

La dernière invention de la firme chinoise séduira les amateurs (et pas si amoureux) de la cuisine.

Les lancements bizarres sous la signature de Xiaomi ne cesseront de nous étonner. La société asiatique a en sa sous-marque Mijia, un rempart pour surprendre le marché avec des produits impensables, comme l’autocuiseur électrique qui nous concerne aujourd’hui.

Et est-ce que Xiaomi a surpris les habitants et les étrangers avec lancement en crowfunding de l’autocuiseur intelligent Mijia 2.5L, qui permet à l’utilisateur de contrôler totalement la cuisson et les niveaux d’eau à l’intérieur. Cela vient avec 8 protections de sécurité et, bien sûr, avec des fonctionnalités intelligentes.

Quelques exemples de ceux-ci sont recettes de cuisine via l’application Mijia, quelque chose qui rend la cuisine accessible aux personnes qui ne savent même pas faire frire un œuf. Il suffit de quelques clics pour que le pot fasse tout par lui-même.

C’est l’autocuiseur intelligent Xiaomi

Comme son nom l’indique, l’autocuiseur intelligent Mijia 2,5 L a une Capacité de 2,5 litres, De quoi cuisiner des portions individuelles ou une petite famille. Sa pression maximale est de 70 kPa et il peut augmenter la point d’ébullition de l’eau jusqu’à 115 ° C Tous ça cela augmentera considérablement la vitesse de cuisson. Pour mettre les choses en perspective, un cuiseur à riz ordinaire cuit le riz en environ 40 minutes, pour les 21 que le Mijia pourrait atteindre. Pas mal.

Bien entendu, cet autocuiseur est compatible avec l’application Mijia, grâce à laquelle un démarrage à distance ou une gestion de la cuisson peut être programmé. Cela permet également télécharger des recettes qui détaillent les ingrédients et les étapes à suivre comme s’il s’agissait d’un tutoriel.

Pour le moment, le seul moyen d’obtenir la nouvelle invention folle de Xiaomi est de participer à son financement participatif pour Un prix, attention, de seulement 42 dollars. Courez, imbéciles, c’est fini!

