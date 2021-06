Vous allez paniquer avec ce mod qui augmente les hordes dans Days Gone

Trouvez-vous les freakers qui vous harcèlent peu? Et bien avec ce mod qui augmente les hordes de Days Gone vous aurez des zombies pendant un moment.

Cela fait quelques semaines que Days Gone est sorti sur PC. Le jeu Bend Studio était exclusif à PlayStation 4 jusqu’à présent, mais il a été étendu à compatible en raison de la nouvelle stratégie de marché de Sony. Avec son arrivée sur cette plateforme, nous avons déjà un mod qui augmente les hordes dans Days Gone.

https://www.youtube.com/watch?v=p-Q_4cMFawg

Les hordes sont l’un des plus gros problèmes auxquels le diacre St. John est confronté dans son aventure, généralement composée de 50 à 500 zombies. Avec ce mod cela change considérablement et tout devient plus massif, pouvant avoir jusqu’à 670 ennemis à affronter et profiter des cocktails Molotov et des pièges que nous pouvons distribuer autour de la scène.

Vous pouvez le voir en action dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessus.

Algmir, qui est l’auteur du mod, a fait grossir chacune des hordes du jeu et indique le montant de chacun des changements qu’il a apportés. Le résumé est que le nombre d’infectés dans le jeu a augmenté de façon exponentielle et maintenant ce sera un vrai défi de survivre ; donc si vous avez déjà passé le jeu et que vous en voulez plus, cela vous intéresse.

Days Gone a été entouré ces dernières semaines de controverse après que PlayStation a décidé de ne pas suivre la série avec une suite, ce qui a déclenché une campagne de pétition de signature. Il ne semble pas que cela va changer quoi que ce soit car il a été confirmé que Bend Studio travaille déjà sur une nouvelle adresse IP en monde ouvert.

Ici vous pouvez également voir notre analyse de Days Gone mais sur PS4.