Vous allez être bluffé par la nouvelle technologie OLED de Samsung : des téléphones ultra-fins, borderless, beaucoup plus proches

Un processus OCR similaire à celui du jet d’encre permettra de fabriquer des écrans OLED sans empiler des couches d’adhésif transparent, en réduisant les coûts et en obtenant des smartphones plus fins et sans bordure.

L’industrie du mobile s’oriente depuis longtemps vers smartphones sans frontières, sans claviers physiques et aussi sans connecteursbien que la vérité soit que nous attendons tous des mouvements d’Apple à cet égard, car en réalité jusqu’à ce qu’ils déménagent à Cupertino, le reste ils n’oseront pas retirer le connecteur USB-C pas plus que les boutons de son ou d’autres éléments.

Quoi qu’il en soit, et même si prototypes nous en avons vu beaucoup même avec des bords tactiles et des écrans « infinis » qui s’étendent vers l’arrière, il semble que ce soit Samsung qui va franchir la prochaine étape grâce à la nouvelle technologie OLED pour mobile que Samsung Display a dans son portefeuille, et qui permettra de créer téléphones encore plus fins et avec des bordures beaucoup plus petites.

Les confrères de SamMobile nous en avaient parlé il y a quelques jours, confirmant également que cette technologie réduira les coûts afin que les téléphones portables moyens et basiques puissent accéder à des panneaux de haute qualité qui permettent minimiser les cadres et les épaisseurs sans augmenter le prix final Trop pour l’ensemble de l’appareil.

Samsung Display teste une technologie de pulvérisation de résine optiquement transparente, qui permettra de fabriquer ses dalles OLED en évitant les couches adhésives afin de réduire l’épaisseur, de mieux travailler les bords et de baisser significativement les prix pour démocratiser les écrans les plus prisés du marché.

Peut-être que très bientôt vous pourrez acheter un Galaxy à un prix avantageux

On ne veut pas entrer dans des détails trop techniques, mais on peut expliquer que l’idée du géant sud-coréen traînerait un nouveau processus OCR -résine optiquement transparente- qui s’apparente au jet d’encre, et qui permettrait à l’adhésif d’être pulvérisé sur le panneau au lieu d’utiliser des couches transparentes pour fabriquer le revêtement de l’écran.

Les rapports indiquent que cette technologie a déjà été testée avec succès par Samsung Display et qu’elle rendra l’ensemble du processus de fabrication des écrans OLED est moins coûteux réalisant également des écrans plus fins en ne montant pas les couches sur les couches.

De plus, cette technique de pulvérisation de type jet d’encre permet travailler mieux et plus près sur les bords du panneauavec une précision qui réduira considérablement les épaisseurs également dans les trous percés pour les caméras frontales, et qui permettra également personnaliser entièrement la forme et le placement du panneau sur les appareils.

De Corée, ils confirment que Samsung dispose déjà du matériel OCR nécessaire pour poursuivre ses tests avant la production en série dans ses usines au Vietnam, avec 3M comme partenaire bien qu’avec d’autres fournisseurs du portefeuille pour chercher à rendre le processus encore plus abordable grâce à la baisse du coût des machines nécessaires.

Chaque fois que les smartphones seront plus fins, ils laisseront plus d’espace pour les batteries et auront écrans de meilleure qualité, ayant également des prix plus bas et enfin amener la technologie OLED déjà de manière démocratisée vers les mobiles les moins chers… Bonne nouvelle!

Les gens ont parlé : mobiles pliants, mieux de type coque

