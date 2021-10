Vous 3 arrive avec un Joe Goldberg renouvelé et un Love Quinn prêt à tout

Dans moins de 24 heures, Netflix ajoutera à son catalogue la troisième saison de Tu. Une fois de plus, Penn badge Il reprend le rôle de Joe Goldberg et sera accompagné de sa femme, Love Quinn qui est interprétée par Victoria Pedretti. Les deux personnages sont maintenant prêts à affronter une nouvelle vie de parents dans laquelle ils essaient également de laisser leur sombre passé derrière eux.

La troisième saison de Tu, qui a déjà confirmé que ce ne sera pas le dernier, est devenu l’un des plus attendus de Netflix. La fin de la deuxième édition a marqué un nouveau chemin : après son mariage, Joe retrouve une nouvelle obsession qui habite juste à côté de lui. Cependant, tout ne sera pas rose pour cet homme qui essaie de devenir un père et un mari dévoué.

A cette occasion, Netflix parvient à se montrer à nouveau avec la mise en scène de la cage typique de Joe et aussi avec une nouvelle ville qui deviendra le pire ennemi des protagonistes ou, peut-être, leur meilleur refuge. De plus, comme si cela ne suffisait pas, la performance de Penn badge qui parvient à donner un tout autre air à son personnage, est digne d’admiration. L’acteur éblouit par sa performance en essayant de surmonter son passé sombre et de se concentrer sur le sauvetage de son bébé.

En revanche, Victoria Pedretti n’est pas en reste. Au-delà de remplir son rôle de mère, Love Quinn trouve un moyen d’aller de l’avant et de faire tomber ses fantômes. Bien sûr, la mort de son frère et la tentative de protéger son petit pourraient faire de son travail de surmonter et d’aller de l’avant, une farce. L’actrice parvient, une fois de plus, à surprendre dans chaque chapitre et scène de la prochaine édition.

Et, l’inclusion de nouveaux personnages dans l’histoire est le condiment parfait pour faire des prochains épisodes un succès. Les voisins de Joe et Love, le nouveau groupe d’amis et les bibliothécaires dans lesquels il trouve le refuge parfait. Mais, parmi eux, il y en a deux qui se démarquent du casting et deviennent le clou de cette saison : Matthieu et Théo, arrivent dans la vie des protagonistes pour tout changer..

Sans aucun doute, le géant du streaming est à nouveau Tu un pari de production parfait. La série a été créée en 2018 et, dans sa troisième année de continuité, a tout pour rester un succès. De plus, la musique qui est incluse dans la fiction parvient à se connecter à l’intrigue d’une manière inégalée et qui a rarement été vue sur des bandes télévisées.

