Vouloir la liberté n’est pas synonyme de féministe

Mes grands-parents sont tous étrangers. De son père, originaire du Portugal, d’un village rural coincé dans les montagnes. Du côté maternel, un grand-père de l’aristocratie russe et une grand-mère qui l’ont rencontré travaillant dans une fabrique de tissus. Ils ont tous atterri au Brésil, avec au moins un petit enfant et toute leur vie devant eux.

Le féminisme a explosé dans nos visages, Dieu merci, et j’ai commencé à me demander d’où venait cette chose dont j’étais toujours venue, jamais, jamais me considérer moins comme une femme. J’étais toujours «contre» et je me souviens avoir laissé mes parents bouche bée lors d’un déjeuner de famille, quand j’ai dit que j’avais écrit un livre (en fait, une histoire dans un cahier usagé) dont le thème était les préjugés raciaux. Moi, une fille de l’élite de la classe moyenne, j’ai étudié toute ma vie dans des écoles saintes et chères, dont le pourcentage de Noirs était un en quatrième et l’autre en huitième.

Je n’ai jamais aimé les «filles populaires» dans le bâtiment ou à l’école. J’ai joué avec eux parce que j’étais obligé par mes parents, mais j’aimais les étrangers. Renata, par exemple, que j’ai rencontrée à l’âge de 9 ans, avait une mèche de cheveux blancs sur la tête, même à 10 ans. Elle était la plus jeune fille de 4 filles, élevée par le père parce que la mère était partie. C’était l’exemple du «avec qui ne pas traîner» dans les années 1980.

Ma mère s’est battue avec moi, mais j’aimais sa manière profonde et différente. Après avoir déménagé de l’immeuble, c’était Luciana, une fille maigre aux cheveux courts avec qui j’ai écrit des journaux et vendu dans l’immeuble de porte à porte. Sa famille était «pauvre», avec une maison sans décorations et un seul Danete par mois, qui se mangeait petit à petit. Mais elle était super intelligente, sagace et féministe, même à un si jeune âge.

J’ai toujours entendu ma mère dire aux gens d’étudier et d’avoir une profession « de ne pas dépendre des hommes ». Cela s’est toujours concentré sur ma vie professionnelle plus que sur ma vie amoureuse pendant de nombreuses années. Il entretenait des relations, non par amour, mais en raison de la quantité d’indépendance qu’il pouvait avoir dans la relation. As-tu eu mon pied? Terminé.

En pensant à ma grand-mère portugaise, qui était l’amour de ma vie, je l’ai rencontrée malade. La maladie a commencé l’année de ma naissance, alors j’ai grandi en la regardant dépérir. Mais les histoires passées étaient assez différentes. Elle a toujours beaucoup travaillé, avec mon grand-père. Il a travaillé pendant des années, aidant même à élever les maisons, comme assistant maçon. J’ai très bien cuisiné, j’ai eu un potager dans la cour et j’ai élevé mon père, sous les règles strictes et cruelles d’un mari extrêmement macho et impoli.

Dans les années 1960, il a ouvert un magasin d’ustensiles de cuisine et d’ustensiles de cuisine qui, s’il avait prospéré, aurait pu durer jusqu’à aujourd’hui. Mais la maladie est venue, avec elle la dépression et a tout emporté. Mais sa force était évidente. Il n’a jamais voulu utiliser un fauteuil roulant et a continué à faire ce qu’il pouvait, jusqu’à son dernier souffle, à l’âge de 62 ans, en 1990. Les leçons et le désir sont restés.

Donc, la réalité est que je viens d’une lignée de féministes. Féministes parce que, dans la mesure du possible pour leur époque, elles pensaient à elles-mêmes et pensaient à prendre soin d’elles et les unes des autres. Ils avaient de la force et de la détermination, ils ont fait face au machisme hostile et cruel de tant d’années. Ils ont vu leurs fils et leurs filles souffrir parce qu’ils étaient des femmes et ils m’ont toujours encouragé, directement ou indirectement, à être et à penser différemment.

Je suis reconnaissant pour la contribution féministe de chaque femme de ma famille. Et aussi au machisme qu’ils n’ont malheureusement pas réussi à changer. Parce que c’est exactement ce que je change maintenant, pour les nouvelles générations, mes deux nièces, mon filleul et toutes les femmes du futur. Oui, nous sommes des féministes. Depuis toujours. Dieu merci.